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اسطنبول: أكد مسؤول تركي رفيع المستوى لوكالة فرانس برس الجمعة، شريطة عدم الكشف عن هويته إلقاء القبض على عنصر بارز في تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) ألقي القبض عليه الأسبوع الماضي في اسطنبول.

وأوضح المصدر أن "لا توجد معلومات دقيقة" تؤكد أنه زعيم المجموعة الإرهابية، لكنه "عنصر بارز" في التنظيم.

أفادت تقارير صحافية منذ الخميس اعتقال زعيم تنظيم الدولة الإسلامية أبو حسن الهاشمي القريشي في اسطنبول، من دون أن تؤكد السلطات التركية ذلك.

عُين أبو حسن الهاشمي القريشي في آذار/مارس، بعد أكثر من شهر على مقتل سلفه أبو إبراهيم الهاشمي القرشي في 3 شباط/ فبراير.

وأُعلن تعيينه في 10 آذار/مارس عبر تسجيل صوتي نشره التنظيم المتطرف.

أعلنت السلطات العراقية الانتصار على التنظيم في أواخر عام 2017، لكنه يواصل شن هجمات دامية في العراق وسوريا المجاورة.