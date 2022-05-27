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القدس: قتل فتى فلسطيني في الخامسة عشرة الجمعة بنيران الجيش الإسرائيلي قرب بيت لحم في الضفة الغربية المحتلة على ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية.

وأوضحت الوزارة في بيان أن "الطفل زيد محمد سعيد غنيم توفي إثر إصابته برصاص الاحتلال الحي في الرقبة والظهر" في المستشفى متأثرا بجروحه. وفي اتصال اجرته معه وكالة فرانس برس قال الجيش الإسرائيلي إنه عاجز عن توفير معلومات حول الحادث فورا.