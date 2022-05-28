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موسكو: أعلن الجيش الروسي السبت أنه نفذ بنجاح تجربة جديدة لصاروخ كروز فرط صوتي من طراز "زيركون" في وقت تصعّد موسكو هجومها في أوكرانيا.

وأفادت وزارة الدفاع في بيان أن الصاروخ "زيركون" أطلق من فرقاطة الأدميرال غورشكوف في بحر بارنتس في اتجاه هدف في مياه البحر الأبيض في المنطقة القطبية الشمالية.

وأضاف المصدر أن الهدف الواقع على مسافة ألف كلم "استهدف بنجاح".

وأشار البيان إلى أن عملية الإطلاق جرت في إطار "تجارب أسلحة جديدة" روسية.

وأطلق أول صاروخ "زيركون" في تشرين الأول/أكتوبر 2020. وأشاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حينذاك بـ"حدث كبير". وأجريت بعد ذلك تجارب أخرى ولا سيما انطلاقاً من فرقاطة الأدميرال غورشكوف ومن غواصة تحت سطح المياه.

ومن المقرر تزويد السفن والغواصات التابعة للأسطول الروسي بصوارخ "زيركون" البالغ مداها حوالى ألف كلم كحدّ أقصى.

وبعد بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 شباط/فبراير، أعلنت موسكو في آذار/مارس أنها استخدمت صواريخ فرط صوتية من طراز "كينجال" ضد أهداف في هذا البلد، ويعتقد أن ذلك كان أول استخدام لهذا الصاروخ في عمليات قتالية إذ لم تعلن موسكو من قبل إطلاقه إلا في إطار تجارب.

وتنتمي صواريخ كينجال وزيركون إلى مجموعة من الأسلحة الجديدة التي طورتها روسيا ويصفها بوتين بأنها "لا تقهر".