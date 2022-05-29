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يتوقع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وصفها بـ "أنباء سارة" بشأن الحصول على أسلحة الثقيلة من الغرب الأسبوع المقبل.

وقال، في خطابه الليلي المعتاد مساء السبت، إن أوكرانيا، التي تعمل على تعزيز إمدادات الأسلحة "تقترب من النقطة التي قد تفوق فيها الروس عددا من الناحية التكنولوجية ومن حيث قدرتها على الضرب".

وأضاف "بالطبع، الكثير يتوقف على شركائنا واستعدادهم لتزويد أوكرانيا بكل ما هو ضروري لحماية الحرية. وأتوقع أنباء طيبة هذا الأسبوع المقبل".

وتقول أوكرانيا إنها تريد تأمين شحنات من قاذفات صواريخ متعددة بعيدة المدى من طراز M270 أمريكية الصنع.

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وقال وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف، السبت، إن بلاده بدأت في تلقي صواريخ هاربون المضادة للسفن من الدنمارك، ومدافع هاوتزر ذاتية الدفع من الولايات المتحدة، وهي أسلحة ستدعم القوات التي تقاتل القوات الروسية الغازية.

وكتب ريزنيكوف على صفحته على فيسبوك: "لن يتم تعزيز الدفاع الساحلي لبلدنا فقط من خلال صواريخ هاربون - بل ستستخدمها فرق أوكرانية مدربة"، حسب وكالة رويترز.

وقال إن صواريخ هاربون ستستخدم إلى جانب صواريخ نبتون الأوكرانية للدفاع عن الساحل، بما في ذلك ميناء أوديسا الجنوبي.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد حذر الغرب من إرسال أسلحة إلى أوكرانيا.

وقال في اتصال هاتفي مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والمستشار الألماني أولاف شولتز، السبت، إن إمداد أوكرانيا بالسلاح أمر "خطير"، محذرا من "مخاطر المزيد من زعزعة الاستقرار وتفاقم الأزمة الإنسانية".

كما اعترف زيلينسكي، في خطابه للشعب الأوكراني، بأن الوضع على خط المواجهة في دونباس وأجزاء من منطقة خاركيف "صعب بشكل لا يوصف" بالنسبة للجيش الأوكراني.

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت عن طرد مسلحين أوكرانيين من مناطق جديدة في دونباس منها مدينة ليمان.

وقالت في بيان رسمي إن:"قوات دونيتسك الشعبية، حررت بإسناد من القوات الروسية، مدينة كراسني ليمان الاستراتيجية بدونيتسك بالكامل من المسلحين". وهذا يعني اقتراب روسيا من السيطرة الكاملة على دونباس بعد الاستيلاء على هذه المدينة الاستراتيجية.

كما اتهم زيلينسكي القوات الروسية بمحاولة منع "خروج" الأوكرانيين من المناطق المحتلة في منطقة خيرسون في الجنوب.

ويستمر القتال العنيف بالقرب من سيفيرودونتسك في منطقة لوهانسك، حسب هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية .