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باريس: أعلن الرئيس إيمانويل ماكرون على تويتر الاثنين أن صحافيًا فرنسيًا كان يعمل في قناة BFMTV وكان يرافق مدنيين على متن حافلة إنسانية لقي مصرعه في أوكرانيا.

وكتب ماكرون ان "الصحافي فريديريك لوكليرك إيمهوف كان في أوكرانيا لإظهار حقيقة الحرب. أصيب إصابة قاتلة عندما كان في حافلة إنسانية تنقل مدنيين أرغموا على الفرار هربًا من القنابل الروسية".