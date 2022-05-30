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إيلاف من بيروت: في الأسابيع الأخيرة، تصاعدت مخاوف المؤسسة الدفاعية من محاولات انتقام إيرانية بعد أن اتهمت إسرائيل باغتيال عضو بارز في الحرس الثوري في طهران. وحذر مجلس الأمن القومي من أن "هذه دولة معرضة لخطر كبير على الإسرائيليين هذه الأيام" ، مؤكدا أن التحذير ينطبق أيضا على الدول المجاورة لإيران.

نشرت إدارة مكافحة الإرهاب بمقر الأمن القومي ، صباح اليوم (الإثنين) ، تنقيحاً لتحذير الزائرين الإسرائيليين من زيارة تركيا عقب اغتيال حسن سياد خدي في طهران المنسوب لإسرائيل .

قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي إنه وفقًا لمصادر في مؤسسة الدفاع، هناك تهديد حقيقي للإسرائيليين في الساحة التركية، لكن كانت هناك أيضًا زيادة في دول أخرى على الحدود مع إيران. ودعا مجلس الأمن القومي الجمهور الإسرائيلي إلى توخي اليقظة والتزام القواعد الاحترازية اللازمة عند السفر إلى الدول المعنية.

وقال إن شحذ الإنذار كان "خطوة غير عادية" حيث حاول الإيرانيون مؤخرا إيذاء رجال الأعمال في المنطقة وموظفي القنصلية الإسرائيلية ، قائلين إن "الإيرانيين يضربون أهدافا إسرائيلية حول العالم، وتريد مؤسسة الدفاع أن توضح أن في هذه دولة مخاطر جمة على الإسرائيليين".

إضافة إلى ذلك، تطالب الشرطة الوطنية بالامتناع عن تقديم التفاصيل الشخصية والمتعلقة بالسفر أو الموقع الدقيق، وتوصي بالحصول على أرقام هواتف الطوارئ في أي دولة حلوا.