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واشنطن: دعت واشنطن وأثينا الاثنين إيران إلى الافراج عن ناقلتي نفط يونانيتين محتجزتين في مياه الخليج في حادث اعتبرت الولايات المتحدة أنه يشكل "تهديداً لسلامة الملاحة"، بحسب بيان لوزارة الخارجيّة.

وأجرى وزير الخارجيّة الأميركيّة أنتوني بلينكن اتصالاً بنظيره اليونانيّ نيكوس دندياس اتفقا خلاله على أنّه "يتوجّب على إيران ترك السفينتين حالاً وطاقميهما وحمولتهما" كما أفاد المتحدّث باسم الوزارة نيد برايس.