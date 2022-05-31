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بوخارا (النيبال): انتشل عناصر الإنقاذ النيباليون جثث جميع الأشخاص الـ22 الذين كانوا على متن طائرة تحطّمت في جبال الهيمالايا، وفق ما أعلنت السلطات الثلاثاء.

وقال الناطق باسم هيئة الطيران المدني ديو تشاندرا لال كارن لفرانس برس "عُثر على جميع الجثث.. ستجري عملية التعرّف على هويات" الضحايا.

وفُقد الاتصال مع الطائرة من طراز "توين أوتر" التابعة لشركة "تارا اير" النيبالية بعد وقت قصير من إقلاعها من مدينة بوخارا (غرب النيبال) صباح الأحد للتوجه إلى جومسوم، وهي وجهة معروفة للأشخاص الذين يقصدون جبال الهيمالايا.

وعُثر على الحطام في اليوم التالي متناثراً على سفح جبل في منطقة على ارتفاع 4420 متراً وتم انتشال جميع الجثث باستثناء واحدة.

وكان أربعة هنود وألمانيان من بين ركاب الطائرة، إلى جانب 16 نيبالياً.