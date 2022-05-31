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إيلاف من لندن: اعلنت السلطات الصحية العراقية الثلاثاء عن تسجيل العشرات من الاصابات الجديدة وكذلك الوفيات بحمى القرم النزفية.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة العراقية الدكتور سيف البدر إن "الوزارة سجلت 120 إصابة جديدة بمرض الحمى النزفية بينها 20 حالة وفاة" كما قال للاعلام الرسمي اليوم فيما تم وضع خطة عاجلة للتوعية والوقاية من المرض وارسال فرق رقابية وتفتيشية الى الاسواق والمناطق السكنية والمجازر لمتابعة مدى تنفيذ الاجراءات الصحية المتخذة للحيلولة دون وقوع اصابات جديدة.

وتأتي هذه الزيادات في الاصابات والوفيات بالمرض بعد ايام من اعلان السلطات الصحية الاسبوع الماضي عن تسجيل 96 حالة اصابة و18 وفاة بالمرض اضافة الى وجود العديد من الحالات المشتبه بها.

مخاوف



وكان فيروس حمى القرم النزفية قد اكتشف للمرة الأولى في العراق عام 1979 وهو يسبّب الوفاة بنسبة ترواح بين 10 إلى 40% من الإصابات كما تقول منظمة الصحة العالمية موضحة انه ينتقل من إنسان إلى آخر نتيجة الاتصال المباشر بدم الشخص المصاب أو إفرازاته أو أعضائه أو سوائل جسمه الأخرى حيث يعاني المريض من النزف من الفم والأنف وتحت الجلد وفي الجهاز الهضمي والجهاز البولي.



وزارة الصحة العراقية بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية تقوم بحملات توعية في جنوب البلاد للوقاية من حمى القرم النزفية (الصحة العراقية)

وتشير معلومات صحية الى ان معظم المصابين بالمرض في العراق هم من الشباب بمعدّل 33 عاما من الأعمار على الرغم من أن إصابات سجلت عند طفل يبلغ من العمر 12 عاماً ورجل يبلغ 75 عاماً حيث ان الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بالمرض هم مربو الماشية والعاملون في مجال الجزارة.

وتحذر مصادر صحية عراقية من امكانية ارتفاع أعداد الإصابات خلال فترة عيد الأضحى المقبل مطلع تموز يوليو المقبل بسبب ارتفاع معدّل ذبح الحيوانات والقرب من اللحوم.



وسجلت محافظة ذي قار الريفية (375 كم جنوب بغداد) وحدها نصف الإصابات الإجمالية بالحمى النزفية في العراق حيث تنتشر فيها تربية المواشي من جواميس وبقر وماعز وغنم وهي الحيوانات الوسيطة في نقل حمى القرم-الكونغو إلى الإنسان.

وبحسب منظمة الصحة العالمية يحدث انتقال حمى القرم- الكونغو إلى الإنسان "إما عن طريق لدغات القراد أو بملامسة دم أو أنسجة الحيوانات المصابة خلال الذبح أو بعده مباشرة".



ولا يقتصر هذا الفيروس على العراق فهو يسجّل إصابات أيضاً منذ سنوات في البلقان كما في السودان وناميبيا وإيران وتركيا وشهد ارتفاعاً ملحوظاً في أفغانستان في عام 2018 مع 483 إصابة وفي عام 2019 مع 583 إصابة وفي عام 2020 سجّل 184 إصابة بينها 15 وفاة بحسب منظمة الصحة العالمية.