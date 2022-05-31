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القدس: في ما يلي تذكير بأبرز مراحل التطبيع بين اسرائيل ودول عربية منذ أيلول/سبتمبر 2020 فيما وقعت اسرائيل والإمارات الثلاثاء اتفاق تجارة حرة، هو الأول من نوعه بين الدولة العبرية ودولة عربية.

في 15 أيلول/سبتمبر، وقعت الإمارات والبحرين اتفاقات تطبيع مع اسرائيل ما جعلهما أول دولتين عربيتين تعترفان باسرائيل بعد مصر (1979) والأردن (1994).

ندد الفلسطينيون ب"طعنة في الظهر" واتهموا الامارات والبحرين بالخروج عن "الإجماع العربي" الذي يجعل من حل الصراع الاسرائيلي-الفلسطيني شرطا مسبقا لتطبيع العلاقات مع الدولة العبرية.

في 10 كانون الأول/ديسمبر، أعلن دونالد ترامب أن المغرب التزم بتطبيع علاقاته مع إسرائيل وأن الولايات المتحدة تعترف بالسيادة المغربية على الصحراء الغربية المتنازع عليها بين المغرب وجبهة البوليساريو.

في 6 كانون الثاني/يناير 2021، وقّع السودان على ما سمي "اتفاقات أبراهام" لتطبيع العلاقات مع إسرائيل. وحصل في الوقت نفسه على مساعدات مالية من الولايات المتحدة، بعد أسابيع من شطب الخرطوم من القائمة الأميركية للدول المتهمة بتمويل الإرهاب.

في 11 آذار/مارس، أعلنت الإمارات إنشاء صندوق استثماري بقيمة عشرة مليارات دولار (نحو 8,3 مليارات يورو) مخصص للقطاعات الاستراتيجية في إسرائيل.

ومنذ توقيع اتفاق تطبيع العلاقات، أبرمت الإمارات وإسرائيل عددا من الاتفاقات التجارية، وارتفع عدد الشركات الإسرائيلية الناشئة العاملة في مجال الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المالية والزراعة في البلد الخليجي.

في نهاية حزيران/يونيو دشّن وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لبيد في الإمارات أول سفارة إسرائيلية في الخليج، وذلك خلال زيارة رسمية غير مسبوقة يقوم بها وزير اسرائيلي منذ تطبيع العلاقات. في تموز/يوليو دشّنت الإمارات أول سفارة لها في تل أبيب.

في نهاية أيلول/سبتمبر دشن يائير لبيد سفارة بلاده في البحرين.

أجرت الإمارات والبحرين في تشرين الثاني/نوفمبر أول مناورات بحرية مشتركة لهما مع الدولة العبرية.

في 24 تشرين الثاني/نوفمبر وقع المغرب واسرائيل اتفاقا أمنيا خلال زيارة وزير الدفاع الاسرائيلي بيني غانتس الى الرباط.

الاتفاق- الأول من نوعه مع دولة عربية، بحسب الجانب الإسرائيلي سيسهل شراء المغرب تكنولوجيا صناعة الدفاع الاسرائيلية.

الجزائر التي قطعت في آب/اغسطس علاقاتها مع الرباط اعتبرت نفسها "مستهدفة" بزيارة الوزير الاسرائيلي.

في 12 و13 كانون الأول/ديسمبر قام نفتالي بينيت بأول زيارة رسمية لرئيس وزراء اسرائيلي الى أبوظبي حيث التقى ولي عهد أبوظبي انذاك الشيخ محمد بن زايد آل نهيان الذي أصبح رئيسا للامارات عند وفاة أخيه غير الشقيق في أيار/مايو 2022.

في نهاية كانون الثاني/يناير، قام الرئيس الاسرائيلي اسحق هرتزوغ بزيارة الامارات.

في مطلع شباط/فبراير وقعت اسرائيل "اتفاق دفاع" مع البحرين، للمرة الأولى في الخليج.

بحسب وزير الدفاع الاسرائيلي فان بروتوكول الاتفاق يغطي مجالات الاستخبارات وشراء تجهيزات وتدريبات مشتركة.

في 14 و15 شباط/فبراير التقى نفتالي بينيت في البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة وولي العهد ورئيس الوزراء سلمان بن حمد آل خليفة وكذلك ممثلين عن الطائفة اليهودية.

في 13 آذار/مارس أقلعت طائرة بوينغ تابعة للخطوك الملكية المغربية من العاصمة الاقتصادية الدار البيضاء الى تل أبيب، في أول خط تجاري مباشر انطلاقا من المغرب الى اسرائيل.

في 23 آذار/مارس أبرم اتفاق تعاون بين وزارة الصناعة المغربية وشركة الصناعات الجوية الإسرائيلية، أول مجموعة طيران عامة اسرائيلية.

في 31 أيار/مايو وقّعت الإمارات وإسرائيل اتفاق تجارة حرة، هو الأول من نوعه بين الدولة العبرية ودولة عربية.

بموجب الاتفاق، سيجري "استثناء 96 بالمئة من جميع السلع (من الرسوم الجمركية)، فورًا أو تدريجيًا"، حسبما أفادت وزارة الاقتصاد الإسرائيلية التي اعتبرت خطوة التوقيع "تاريخية بالنسبة لعلاقاتنا الاقتصادية".