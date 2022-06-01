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بكين: قُتل شخص وجُرح ستة آخرون في زلزال بلغت شدته 6,1 درجات تلته هزة أرضية ارتدادية في إقليم سيتشوان في جنوب غرب الصين الأربعاء، حسبما ذكرت شبكة سي سي تي في الحكومية.

وتُظهر مقاطع فيديو نشرتها وسائل إعلام محلية على الإنترنت ثريات تهتز وانزلاقات في التربة وحطام صخور على طرق أو أسقف تسقط على الأرض.

اعلن المركز الصيني للشبكات الزلزالية ان زلزالا قوته 6,1 درجات ضرب منطقة لوشان على بعد حوالى مئة كيلومتر غرب عاصمة الاقليم شينغدو حسب مركز شبكة رصد الزلازل في الصين.

ولوشان منطقة ريفية جبلية مأهولة بالسكان.

تلت هذا الزلزال الأول بعد ثلاث دقائق هزة ارتدادية بلغت قوتها 4,5 درجة في بلدة باوكسينغ المجاورة حسب مركز رصد الزلازل.

وذكر التلفزيون الصيني أن الحصيلة الأولية للخسائر هي "قتيل وإصابة شخص بجروح خطيرة وخمسة آخرين بجروح طفيفة".

واوضحت القناة انه تم نشر مئات الاطباء ورجال الاطفاء والجنود والمسعفين ورجال الشرطة "للقيام بعمليات بحث وانقاذ ورعاية الجرحى وفتح الطرق ونقل السكان الى مكان آمن".

وقال رجال الإطفاء في سيتشوان إن المباني تضررت لكن لم بتم الإبلاغ عن انهيار أي مبنى حتى الآن.

وشعر السكان بالزلزال في مدن عدة بالمقاطعة بما في ذلك العاصمة الإقليمية تشنغدو حسب تعليقات مستخدمي الإنترنت على شبكة ويبو للتواصل الاجتماعي.

قدر مركز المسح الجيولوجي الأميركي قوة الزلزال ب5,9 ومركزه على عمق 10 كيلومترات.

تتعرض مقاطعة سيتشوان الجبلية والمعروفة في العالم بفضل محميات الباندا، عدة مرات شهريا لزلازل متفاوتة القوة.

في ايلول/سبتمبر الماضي لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم في هذه المقاطعة جراء هزة ادت الى تهجير ما لا يقل عن 10 آلاف شخص.

في ايار/مايو 2008 تسبب زلزال بلغت قوته 7,9 درجات، في مقتل وفقدان 87 الف شخص في سيتشوان أيضا.