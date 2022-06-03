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طهران: توعد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان برد "فوري" من قبل طهران على أي خطوة "سياسية" في اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية الأسبوع المقبل، مع تحضير دول عربية مشروع قرار يدعو طهران للتعاون مع الوكالة الأممية.

وقال أمير عبداللهيان في اتصال هاتفي مع وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إن "أي خطوة سياسية من الولايات المتحدة والدول الأوروبية الثلاث (فرنسا، ألمانيا، وبريطانيا) ستدفع بلا شكّ الى رد فعل متناسق، فعاّل، وفوري من جانب الجمهورية الإسلامية"، وذلك وفق بيان صادر عن الخارجية الإيرانية.