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ماناغوا: لقى أربعة أشخاص حتفهم وفقد أربعة آخرون إثر انزلاقات تربة وفيضانات تسبب فيها هطول أمطار غزيرة في نيكاراغوا، على ما افاد مصدر رسمي الجمعة.

ولقي شخصان حتفهما الجمعة في انزلاق تربة في إحدى بلدات مقاطعة خيموتيغا (شمال)، وفقا لبيان صادر عن النظام الوطني لمنع الكوارث.

كما جرف انزلاق التربة في هذه المقاطعة أربعة من أفراد عائلة واحدة، بحسب النظام الوطني لمنع الكوارث، دون تحديد التاريخ. ولقي الوالدان حتفهما وفقد الطفلان البالغان من العمر ثمانية أشهر وسنتين.

واوردت وسائل إعلام محلية أن انزلاق التربة وقع صباح الأربعاء.

وفي بلدية أخرى تابعة لهذه المقاطعة، تسببت الأمطار في انهيار منزلين، فقد مالكاهما، وفقًا للمصدر نفسه.

وتقدر المنظمة تضرر مئة منزل من جراء الأمطار حتى الآن، بالإضافة إلى جسرين معلقين وسبعة كيلومترات من أنابيب تزود بمياه الشرب ما لا يقل عن اثني عشرة بلدية في شمال البلاد.