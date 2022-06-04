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إل زوليا (كولومبيا): ارتفعت حصيلة القتلى جراء انفجار وقع في منجم للفحم في شمال شرق كولومبيا إلى سبعة أشخاص بينما ما زال ثمانية عمال في عداد المفقودين، وفق ما أعلنت وكالة التعدين الوطنية السبت.

وأفادت حصيلة سابقة عن سقوط ثلاثة قتلى في الحادث الذي وقع الاثنين.

ويواصل نحو 70 عنصر إغاثة البحث عن الضحايا بينما تنتظر عائلاتهم الحصول على أي معلومات.

وأفاد مسؤولون أن تجمّع الغازات أدى على ما يبدو إلى اندلاع حريق وانفجار لينهار حوالى 90 في المئة من المنجم الواقع في بلدة إل زوليا قرب الحدود مع فنزويلا.

وحالت الغازات في البداية دون اقتراب عناصر الإغاثة من المكان.

ويدار المنجم، بخلاف العديد من المناجم الواقعة في المنطقة والتي تعد مخالفة، بإذن من الدولة.

وسجّلت كولومبيا العام الماضي 148 وفاة في حوادث بمناجم.

وتعد المواد الخام المستخرجة من المناجم من بين أهم صادرات البلاد، إلى جانب النفط.