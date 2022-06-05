قراؤنا من مستخدمي تويتر

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر

إضغط هنا للإشتراك



كييف (أوكرانيا): قالت أوكرانيا الأحد إن الحرب مع روسيا دخلت مرحلة طويلة الأمد تحتاج إلى دعم عسكري متواصل من الدول الغربية إلى حين إلحاق الهزيمة بالقوات الروسية.

وقالت نائبة وزير الدفاع الأوكرانية غانا ماليار لوسائل إعلام محلية "دخلنا حربا مطولة وسنحتاج إلى دعم منتظم".

وأضافت "على الغرب أن يدرك ان مساعدتنا يجب ألا تكون ظرفية بل ينبغي أن تتواصل حتى انتصارنا".

تحاول الولايات المتحدة والدول الغربية المساهمة في مجهود الحرب الأوكراني من دون المشاركة كطرف مباشر في النزاع. وقد زودت كييف أسلحة وذخائر بملايين الدولارات.

وأعلنت الولايات المتحدة خلال الأسبوع الحالي إرسال أسلحة بعيدة المدى لأوكرانيا في إطار حزمة مساعدة بقيمة 700 مليون دولار تشمل أجهزة رادار للمراقبة الجوية ومزيدا من صواريخ جافلين المضادة للدروع فضلا عن ذخائر مدفعية ومروحيات.

وحذرت روسيا من أن شحنات الأسلحة الجديدة قد تجر واشنطن إلى نزاع مباشر مع كوسكو.