قراؤنا من مستخدمي فيسبوك

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال صفحتنا على فيسبوك

إضغط هنا للإشتراك



إيلاف من بيروت: عندما زار الرئيس الصيني ماو تسي تونغ الدكتاتور السوفياتي جوزيف ستالين في شتاء عام 1949، كان إلى حد كبير هو المتوسل الأصغر. دفعه ستالين للانتظار أسابيع في منزله الريفي المغطى بالثلج، على بعد 27 كيلومترًا خارج موسكو، حيث تذمر الزعيم الصيني المصاب بالإمساك بشأن كل شيء، من جودة الأسماك إلى مرتبته غير المريحة.

عندما بدأ الزعيمان الشيوعيان العمل، شق ستالين طريقه إلى صفقة مواتية للغاية وضعت ماو في مأزق لشراء أسلحة روسية وآلات ثقيلة بقرض يتعين على بكين أن تدفع فائدة عليه.

بعد سبعة عقود، كشفت ديناميكيات القوة عن إعادة قراءة جذرية. قبل وقت قصير من غزو أوكرانيا، سافر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين ليعلن صداقة "بلا حدود" مع صين شي جين بينغ، لكن لا شك في هوية القوة العظمى الحقيقية في ذلك الثنائي هذه الأيام. اقتصاد الصين البالغ 18 تريليون دولار هو الآن أقوى بعشر مرات من اقتصاد روسيا. ستكون لبكين اليد الطولى في تحديد شروط أي شريان حياة مالي من الأخ الأكبر.

في الوقت الذي تواجه فيه روسيا اقتصادًا متقلصًا بشكل حاد في ظل العقوبات وحظر نفطي أوروبي وشيك، فإن الصين هي المستفيد المحتمل الواضح لبوتين الذي يتجه نحوه.

يشارك شي بوتين في عدائه للغرب وحلف شمال الأطلسي، لكن هذا لا يعني أنه سيقدم أعمالًا خيرية لا تشوبها شائبة. الشاغل الاستراتيجي الرئيسي لشي هو ازدهار الصين وأمنها، وليس إنقاذ روسيا. من المرجح أن تشتري بكين على الأقل بعض النفط المحول من أوروبا، لكن بخصم كبير. لن تساعد الصين روسيا إلا بالقدر الذي لا تفرض فيه عقوبات وتعرض للخطر قدرتها على بيع البضائع إلى الدول الغنية في أميركا الشمالية والاتحاد الأوروبي.

شراكة عامة جدا

علنًا، تُظهر الصين تضامنًا سياسيًا كبيرًا مع موسكو. زادت التجارة الكلية مع روسيا، وتخلت بشكل أساسي عن أوكرانيا، ووسعت المعاملات المالية من دون استخدام الدولار أو اليورو، وضاعفت التعاون المستقبلي لتطوير التكنولوجيا العسكرية أثناء إجراء التدريبات المشتركة في منطقة المحيط الهادئ.

اعترف سيرغي لافروف، وزير الخارجية الروسي، بأن مستقبل بلاده يكمن في الصين، قائلًا: "الآن، بعد أن اتخذ الغرب موقفًا من الديكتاتور، ستنمو علاقاتنا الاقتصادية مع الصين بشكل أسرع".

يبدو أن شي نفسه معجب بشدة ببوتين على المستوى الشخصي. يسمي يون صن، مدير برنامج الصين في مركز ستيمسون، هذا "مجمع روسيا". (منذ اندلاع الحرب، تحدث شي عبر الهاتف مع بوتين فقط، وليس مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي).

مع ذلك، هناك حدود خطيرة للغاية لعلاقات "اللامحدودة". في الوقت الحالي، على الأقل، تؤكد الصين للدول الغربية أنها لا تبيع أسلحة أو أجزاء طائرات لروسيا. لا تريد بكين الوقوع ضحية للعقوبات نفسها، لذا فهي تضع حدودًا للعلاقة. الأمر الأكثر إثارة للقلق بالنسبة إلى بوتين هو أن الصين تسعى أيضًا إلى تحديد سعر مرتفع للدعم. على سبيل المثال، تريد بكين تقييد مبيعات الأسلحة الروسية المربحة للغاية للهند، العدو اللدود للصين عبر الهيمالايا.

خلافًا لنمط الحرب الباردة، ستكون روسيا الشريك الأصغر لصين أكثر قوة. قال ماثيو كرونيغ، نائب مدير مركز سكوكروفت للاستراتيجيات والأمن التابع للمجلس الأطلسي، أن ذلك سيثير حفيظة بوتين. وهذا الدور الثاني ليس سيناريو كان يتصوره بوتين عندما قرر الرئيس الروسي غزو أوكرانيا في فبراير، مدفوعًا بالرغبة في إعادة بناء مجد أمته القديم.

لكن، بشكل عام، كان يجب أن يرى ذلك قادمًا. الصين دولة مهووسة بتصحيح الإهانات التاريخية واستعادة موقعها في الريادة العالمية. ولى الزمن الذي كان فيه الاتحاد السوفياتي متفوقًا أيديولوجيًا - واقتصاديًا - على الصين الشيوعية. تبني شركة هواوي شبكات الجيل الخامس الروسية، بينما تتطلب روسيا تعاونًا صينيًا في كل شيء من أجزاء الطائرات إلى مقايضات العملات. والأهم من ذلك، أنه لا تفرض الولايات المتحدة وأوروبا فقط عقوبات على موسكو، ولكن أيضًا ثلاثة اقتصادات آسيوية رئيسية أخرى: اليابان وكوريا الجنوبية وسنغافورة.

يشك أندري كورتونوف، المدير العام لمجلس الشؤون الدولية الروسي المدعوم من الكرملين، في أن النخب الروسية لديها رغبة كبيرة في العمل كشريك صغير للصين. لكنه يرى بدائل قليلة لموسكو. "منذ بدء الصراع، بدأت روسيا في احتياج الصين أكثر من ذي قبل لأن الصين لا تزال من نواح كثيرة اللعبة الوحيدة في المدينة، مع تقليص العلاقات الاقتصادية بين روسيا والغرب وفرض عقوبات على روسيا."

حسابات أولية

ربما يكون أكبر حساب منفرد بالنسبة للصين هو إلى أي مدى ستذهب لمساعدة بوتين في التغلب على حظر الاتحاد الأوروبي الوشيك على النفط الروسي. سيؤدي هذا الحظر الأوروبي إلى إحداث فجوة كبيرة في ميزانية روسيا ما لم يتدخل مشترون كبار آخرون.

عند تحديد المبلغ الذي ستشتريه، تتمتع بكين بنفوذ كبير على موسكو.

تعد روسيا والمملكة العربية السعودية بالفعل أكبر موردي النفط للصين. في مايو، وصلت واردات النفط الخام الروسي المنقولة بحرًا إلى الصين إلى أعلى مستوى لها في عامين عند 1.14 مليون برميل يوميًا، ارتفاعًا من 800 ألف برميل يوميًا في عام 2021، وفقًا لبيانات فورتيكسا.

مع ذلك، فإن الكثير من تفسير ذلك يرجع إلى اقتصاديات الصينيين البحتة أكثر من كونه عرضًا للتضامن السياسي. تعني العقوبات الدولية أن التجار كانوا حذرين من التعامل مع الخام الروسي، ما أدى إلى تخمة صغيرة تجعل تداول النفط الروسي أرخص بما يتراوح بين 20 و30 دولارًا من الأسعار القياسية الدولية.

بالنظر إلى أن الصين تستورد أكثر من 10 ملايين برميل يوميًا، من المؤكد أن هناك مجالًا لشراء المزيد، خاصةً عند استئناف الاقتصاد وإزالة إجراءات الإغلاق تدريجيًا في المدن الرئيسية مثل شنغهاي. لكن المبيعات الروسية للاتحاد الأوروبي بلغت نحو 2.4 مليون برميل يوميًا. بالنظر إلى مخاوف الصين الأمنية الخاصة بشأن الاعتماد المفرط على الموردين الأفراد، فمن غير المرجح أن تبدأ الصين فجأة في شراء كل فائض النفط الروسي الآن.

بالمثل، تمتلك الصين الأوراق عندما يتعلق الأمر بالغاز. قبل غزو أوكرانيا مباشرة، وقع بوتين اتفاقًا مع شي يوافق على زيادة صادرات الغاز الطبيعي إلى 48 مليار متر مكعب سنويًا في المستقبل، من 4.1 مليارات متر مكعب متواضع في عام 2020. وتخطط روسيا أيضًا لإنشاء خط أنابيب جديد (باور أوف سيبيريا 2)، الأمر الذي قد يؤدي إلى تحول صادرات الغاز الروسي إلى أوروبا بسهولة أكبر إلى الصين.

كتب نيكوس تسافوس، كبير مستشاري الطاقة لرئيس الوزراء اليوناني، في تقرير لمركز بحوث في مايو: "المشكلة، مع ذلك، هي أن الصين تمتلك كل الأوراق في المفاوضات، ومثل خط (باور أوف سيبيريا 1)، ستقود الصين صفقة صعبة. ما لا يمكن معرفته في هذه المرحلة هو ما إذا كانت الصين مستعدة لعقد صفقة. من المرجح أن تقدم روسيا شروطا جذابة للغاية - إذا لم يكن هناك شيء آخر، بسبب يأسها. لكن هل ستقبلهم الصين؟ هل سيغريهم السعر، أم سيفكرون مرتين قبل توسيع اعتمادهم على روسيا في هذه اللحظة؟ "

مشاهدة الأسلحة

كلما أصبحت موسكو أكثر عزلة، قد تضطر إلى مساعدة الصين في تعزيز طموحها الجيوسياسي. لسنوات، كان المسؤولون الصينيون يضغطون بهدوء على نظرائهم الروس لخفض مبيعات الأسلحة إلى الهند، التي تشهد نزاعًا حدوديًا دمويًا في بعض الأحيان مع بكين.

بين عامي 2017 و2022، كانت الهند أكبر سوق لتصدير الأسلحة لروسيا، تليها الصين، وفقًا لإحصاءات معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام. قد لا يكون قتال الجنود الهنود المسلحين بالمعدات الروسية أمرًا ممتعًا للصين، لكنه بالتأكيد عمل مربح لروسيا.

قبل الحرب، "كانت روسيا عنيدة للغاية و[كانت] ستقول،" أوه، أنت لست في وضع يسمح له، يا الصين، بإملاء خياراتنا علينا لمن نبيع الأسلحة. قال ألكسندر جابيف، الخبير في العلاقات الروسية الصينية مع مؤسسة كارنيجي للسلام الدولي، وهي مؤسسة فكرية، "لكنني أعتقد أن الصين ستكون في هذا الموقف على الأرجح بعد خمس سنوات على الطريق".

الهند، من جانبها، تحاول الحفاظ على علاقة مفتوحة مع بوتين. نيودلهي، مثل بكين، تشتري النفط الرخيص، على الرغم من أنها حريصة أيضًا على الحفاظ على علاقات قوية مع الولايات المتحدة

قال بوبو لو، النائب السابق لرئيس البعثة الأسترالية في موسكو والذي يعمل الآن في معهد لوي: "إن روسيا أضعفتها الحرب والعقوبات لكنها ليست فوضوية وغير مستقرة تناسب مصالح الصين على المدى الطويل". "إن عزلة روسيا ستدفعها إلى وضع الشريك الأصغر في العلاقة، مع زيادة اعتمادها الاقتصادي والاستراتيجي على الصين."

موقع قيادي

كان من الممكن أن يبدو انعكاس السلطة اليوم غريبًا للغاية بالنسبة لأولئك الذين يغنون L'Internationale في موسكو في حقبة ما بعد الحرب.

بعد كل شيء، كان الاتحاد السوفياتي والجمهورية الشعبية بشروط صعبة لعقود، على الرغم من التقارب الأيديولوجي المفترض.

"في خمسينيات القرن الماضي، كانت حقيقة أن الصين كانت الشريك الأصغر أمرًا مزعجًا للغاية، لأنه كان هناك وجهة نظر في بكين مفادها أن موسكو في كثير من الأحيان كقوة في الوضع الراهن كانت تهتم كثيرًا بعلاقاتها مع الغرب في قال جوزيف توريجيان، مؤلف كتاب "الهيبة والتلاعب والإكراه "، وهو كتاب جديد عن ستالين وماو، على حساب علاقاتها مع الصين . "عندما كان ستالين وماو، كان ستالين مدرسًا، وكان عملاق الحركة الشيوعية. عندما مات ستالين، نظر ماو إلى خروتشوف بازدراء، كشخص لا يفهم الأيديولوجية. عندما التقى دينج شياو بينج بجورباتشوف، اعتقد دينج بكل المقاييس أن غورباتشوف كان أحمقًا ".

بينما يشترك شي وبوتين في علاقة شخصية أفضل من أسلافهما، إلا أنهما لديهما أيضًا اعتبارات مختلفة جدًا لمستقبل دور بلديهما في العالم.

ينصب تركيز شي الكامل على تأمين الرئاسة للمرة الثالثة، مسلحًا بمناشدة لجعل الصين - سوق متجذرة بعمق مع الغرب - أكثر ازدهارًا، وتجاوزت الولايات المتحدة في النهاية لتصبح الاقتصاد الأول في العالم. العقوبات ستدمر كتاب القواعد هذا.

وفي غضون ذلك، فإن بوتين في مأزق أصعب. سيكون سعيدًا بأخذ كل ما في وسعه من الصين بالنظر إلى المحنة الحالية لبلاده - حتى لو كان ذلك يعني أن روسيا يُنظر إليها على أنها شريك صغير للصين.

قال غابوييف: "المشكلة هي أنه يرى الصراع في أوكرانيا محوريًا حقًا في كفاحه للحفاظ على نظامه. هناك الكثير من الرؤى العاطفية للنفق حول أهمية الحرب في أوكرانيا وإلصاقها بالأميركيين، لا سيما وأن مساعدة الجيش الأميركي، وتوفير الأسلحة، وتبادل البيانات الاستخباراتية الحساسة... يساعد على قتل الكثير من الجنود الروس".

أضاف: "أن تكون في جيب الصين هو نوع من الخوف أقل، لأن التركيز ينصب في الحقيقة على محاربة الولايات المتحدة. إذا وفرت الصين الموارد اللازمة - وفي الوقت نفسه لا يبدو أنها تتدخل في الشؤون الداخلية لروسيا - فهذا هو الثمن الذي يقبل دفعه لمواصلة قتاله مع الولايات المتحدة".

أعدت "إيلاف" هذا التقرير عن "بوليتيكو"