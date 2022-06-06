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كييف (أوكرانيا): قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الاثنين إن القوات الأوكرانية التي تدافع عن مدينة سيفيرودونتسك في شرق البلاد "تحافظ على مواقعها" على الرغم من هجمات القوات الروسية التي هي "أكثر عددا وأكثر قوة".

وأضاف زيلينسكي، خلال لقاء مع صحافيين في كييف، أن الوضع على الجبهة الشرقية "صعب". وقال إن مدينتي سيفيرودونتسك وليسيتشانسك "تحولتا اليوم إلى مدينتين مقفرتين".

وأضاف كذلك أن كميات القمح المحاصرة في أوكرانيا ستتضاعف ثلاث مرات بحلول الخريف.