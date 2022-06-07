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سلامنكا (المكسيك): قتل مسلّحون خمسة تلاميذ ثانويين وامرأة ستينية خلال عملية إطلاق نار في شارع وسط المكسيك، كما أعلنت السلطات المحلية الثلاثاء.

وبحسب الشرطة، أطلق مسلحون النار على مجموعة من التلاميذ ليل الاثنين الثلاثاء، ما أسفر عن مقتل ثلاثة شبان وفتاتين تراوح أعمارهم بين 16 و18 عاما بالإضافة إلى امرأة تبلغ 65 عاما كانت في المنطقة نفسها.

وقال سيزار برييتو رئيس بلدية مدينة غواناخواتو "للأسف، يمكننا القول إنه قبل ساعات قليلة في بلدة بارون، فقد ستة أشخاص حياتهم في هجوم مسلح".

ووقع إطلاق النار الجماعي بعد أسبوعين من مقتل ثماني نساء وثلاثة رجال في هجوم انتقامي على ما يبدو، على حانتين وفندق في سيلايا، وهي مدينة أخرى في غواناخواتو.

وأصبحت غواناخواتو الواقعة في المركز الصناعي المزدهر في المكسيك، واحدة من أكثر الولايات عنفا في المكسيك بسبب النزاع بين عصابتَي "سانتا روسا دي ليما" و"خاليسكو نويفا خينيراسيون".

حرب عصابات

وتتقاتل العصابتان من أجل السيطرة على طرق تهريب المخدرات والوقود المسروق.

ومنذ كانون الأول/ديسمبر 2006 عندما أطلقت الحكومة عملية عسكرية لمكافحة المخدرات، سجّلت المكسيك أكثر من 340 ألف جريمة قتل، وفقا للأرقام الرسمية.