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قتل شخص واحد، على الأقل، وسقط عدد من الجرحى بعد أن صدمت سيارة حشدا من الناس في أحد شوارع برلين.

ويقول رجال الطوارئ إنه ليس من الواضح ما إذا كان الحادث الذي وقع حوالي الساعة العاشرة والنصف (بالتوقيت المحلي) متعمدا أم لا.

وقال متحدث باسم الشرطة للصحفيين إن الشرطة ألقت القبض على السائق في مكان الحادث.

ووقع الحادث في قلب الجزء الغربي من مدينة برلين، في أحد شوارع التسوق المزدحمة.

وأفادت التقارير بأن السيارة انحرفت من الشارع وصعدت إلى الرصيف قبل أن تصطدم بمدخل أحد المتاجر.

ويظهر من صور التقطت في مكان الحادث سيارة رينو كليو فضية اللون وقد اصطدمت بزجاج أحد متاجر أدوات الزينة. وهناك صور لما يشبه جثة شخص، وقد أسدلت عليه الأغطية، في منتصف الشارع.

وقد وصل إلى موقع الحادث حوالي 130 من أفراد طواقم الطوارئ.

وغرد الممثل جون بارومان قائلا إنه كان في القرب عندما وقع الحادث، وقال في فيديو التقطه من مكان الحادث إن السيارة صعدت إلى الرصيف بشكل متكرر قبل اصطدامها بزجاج أحد المتاجر.

وأضاف "حضور الشرطة غير معقول، يقومون بتمشيط المنطقة، بينما تصل إلى المكان مروحيات لنقل الناس".

وقد وقع الحادث عند زاوية شارع مزدحم غربي برلين.

وتقع المنطقة بالقرب من مكان مقتل 12 شخصا عندما صدم سائق شاحنة بشكل متعمد حشدا من الناس في أحد أسواق أعياد الميلاد.

وأعلن تنظيم الدولة الإسلامية حينها مسؤوليته عن العملية التي نفذها أحد طالبي اللجوء الذي رفض طلبه. وقد أطلقت الشرطة النار على المنفذ وأردته قتيلا.