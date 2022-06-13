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كييف (أوكرانيا): أعلنت رئاسة الأركان الأوكرانية الإثنين أن القوات الروسية طردت الجيش الأوكراني من وسط سيفيرودونيتسك، المدينة الإستراتيجية في شرق أوكرانيا والتي تدور فيها معارك ضارية منذ أسابيع للسيطرة عليها.

وأفاد الجيش في إحاطته الصباحية على فيسبوك "شن العدو بدعم مدفعي هجوماً على سيفيرودونيتسك حقق نجاحاً جزئياً وطرد وحداتنا من وسط المدينة" مؤكداً أن المعارك "متواصلة".

وأكد سيرغي غايداي حاكم لوغانسك الأوكراني خروج القوات الأوكرانية من وسط المدينة التي تشكل المركز الإداري للجزء من المنطقة التابع لسيطرة كييف.

وكتب صباح الإثنين على فيسبوك "تتواصل المعارك في الشوارع... الروس يواصلون تدمير المدينة" ناشراً صور مبان مهدومة أو تشتعل فيها النيران.

وأشار إلى أن القصف الروسي استهدف مصنعاً للمواد الكيميائية يختبئ فيه مدنيون، وطال محطات للصرف الصحي في المدينة.

وفي مدينة ليسيتشانسك المجاورة، قتل ثلاثة مدنيين بينهم فتى في السادسة من العمر في عمليات القصف خلال الساعات الـ24 الأخيرة، بحسب الحاكم.