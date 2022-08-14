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إيلاف من لندن: تنتهي اليوم الأحد، موجة الطقس الحارة بعواصف رعدية تمتد إلى يوم غد الإثنين في مناطق عديدة في المملكة المتحدة.

من المتوقع هطول أمطار ودرجات حرارة منخفضة ليوم الأحد في اسكتلندا وأيرلندا الشمالية، وتمتد إلى أجزاء من إنكلترا وويلز يوم الاثنين. ولكن يظل "تحذير الكهرمان" في مكتب الأرصاد الجوية من الحرارة الشديدة ساريًا حتى منتصف الليل.

وحذر الخبراء من أن هناك حاجة إلى فترة طويلة من الأمطار لإنهاء الجفاف الذي أعلن في أجزاء من إنكلترا يوم الجمعة.

وقال تقرير لـ(بي بي سي): لقد تركت الكثير من الأراضي جافة وشديدة بسبب الحرارة، لذلك من المرجح أن تضرب الأمطار الأرض وتجري - كما هو الحال على الخرسانة - مما قد يؤدي إلى فيضانات مفاجئة.

وظل التحذير من الحرارة الشديدة ساري المفعول في جزء كبير من إنكلترا وويلز لمدة أربعة أيام، مما يجعله أطول حالة تأهب منذ إدخال النظام العام الماضي.

تحذير أحمر سابق

ولم تكن الموجة الحالية، مرتفعة مثل موجة الحر في يوليو الماضي، عندما تجاوزت درجات الحرارة المسجلة في المملكة المتحدة 40 درجة مئوية لأول مرة وأصدر مكتب الأرصاد الجوية تحذيرًا أحمر لأول مرة - لكن الحرارة الشديدة استمرت لفترة أطول.

ومن المتوقع أن تصل درجات الحرارة إلى 33 درجة مئوية في جنوب ووسط إنكلترا يوم الأحد.

وشهد الطقس الحار العديد من حرائق الغابات في جميع أنحاء إنكلترا، من حديقة نورث يورك مورز الوطنية إلى دورست على الساحل الجنوبي.

تأثيرات الظروف الجوية

وقال مكتب الأرصاد الجوية إن التحذيرات من الحرارة الشديدة تصدر بناءً على تأثيرات الظروف الجوية ، وليس عند الوصول إلى درجات حرارة معينة. هذا يعني أن الظروف المختلفة في مناطق مختلفة من المملكة المتحدة قد تؤدي إلى تحذير شديد من الحرارة.

وكان التحذير من الحرارة شمل إنكلترا وويلز فقط، لكن أيرلندا الشمالية شهدت يوم الخميس أحر يوم في أغسطس منذ ما يقرب من 20 عامًا.

وفي الوقت نفسه، كانت درجات الحرارة مرتفعة في اسكتلندا بما يكفي لإحداث حريق هائل في ويست لوثيان الذي اشتعل لعدة أيام.

لكن في اسكتلندا وأيرلندا الشمالية، دخل تحذير أصفر من هبوب عواصف رعدية حيز التنفيذ صباح الأحد، ومن المقرر أن يستمر حتى نهاية يوم الاثنين حيث يشهد الشمال هطول أمطار غزيرة في اليومين المقبلين.

ويمتد التحذير بعد ذلك إلى إنكلترا وويلز يومي الاثنين والثلاثاء، على الرغم من أن جنوب غرب وجنوب شرق إنكلترا يواجهان يومًا ثالثًا من التحذيرات الصفراء يوم الأربعاء حيث من المتوقع أن تكون المناطق الشمالية أكثر جفافاً.

جفاف رسمي

وإلى ذلك، كان تم الإعلان عن جفاف رسمي في ثماني مناطق في إنكلترا يوم الجمعة. ومن المتوقع أن تؤدي هذه الخطوة إلى فرض ضوابط أكثر صرامة على استخدام المياه، وقد أعلنت خمس شركات للمياه بالفعل عن قيود ، بما في ذلك حظر خراطيم المياه.

وقال جون كيرتن، المدير التنفيذي للعمليات المحلية في وكالة البيئة، لـ(بي بي سي) إن "هذا ليس صيفًا عاديًا" وحذر من أن نقص المياه سيظل مشكلة لعدة أشهر.

وقال "سنحتاج على الأرجح إلى متوسط هطول الأمطار أو أعلى بقليل من المتوسط هذا الخريف إلى هذا الشتاء حتى لا نشهد جفاف العام المقبل". وقالت الوكالة إن هناك ما يكفي من المياه للإمداد العام لكنها حثت الجميع على التفكير في استخدامهم للمياه.