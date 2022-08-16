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تونس: أعلنت قوات الأمن التونسية الثلاثاء إحباط أكثر من خمس محاولات هجرة غير نظامية بحرا وإنقاذ وتوقيف 91 شخصا شاركوا فيها.

وأفاد الحرس الوطني في بيان أنه أحبط ليل الإثنين الثلاثاء "عدد 05 عمليات اجتياز للحدود البحرية خلسة ونجدة وإنقاذ عدد 80 مجتازا".

وأوضح الحرس أن من بين هؤلاء 35 مهاجرا من دول إفريقيا جنوب الصحراء والبقية تونسيون.

وأضاف البيان أنه تم تنفيذ "عمليات استباقية" في سواحل منزل تميم (شمال) والمهدية وأرخبيل قرقنة (وسط) وجرجيس (جنوب) قادت إلى توقيف 11 شخصا لم يكشف جنسيتهم كانوا "بصدد التحضير لاجتياز الحدود البحرية".

وأردف الحرس الوطني التونسي أنه حجز خلال تلك العمليات "مبلغا ماليا" لم يحدد قيمته وقاربا مطاطيا ومضخّات هوائية.

ويأتي ذلك عقب نهاية أسبوع أحطبت خلالها قوات الأمن ما لا يقل عن 46 محاولة هجرة غير نظامية بحرا وأنقذت وأوقفت أكثر من 650 مشارك فيها.

مع تحسن الأحوال الجوية تتزايد وتيرة محاولات الهجرة غير النظامية انطلاقا من السواحل التونسية والليبية نحو السواحل الإيطالية.

وتقع جزيرة لامبيدوسا الإيطالية الصغيرة التي يتجه إليها كثر من المهاجرين على بعد 140 كيلومترا من الساحل الشرقي لتونس.

وفق أرقام نشرتها وكالة حرس الحدود الأوروبية (فرونتكس) في 12 آب/أغسطس، ارتفع عدد المهاجرين غير النظاميين إلى أوروبا عبر وسط البحر الأبيض المتوسط بنسبة 44 بالمئة خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2022 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي ليصل إلى 42549 مهاجرا.

وتوضح معطيات "فرونتكس" أن عدد المهاجرين ناهز 14800 خلال تموز/يوليو، 30 بالمئة منهم تونسيون.