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لاهور (باكستان): لقي ما لا يقل عن 20 شخصا حتفهم حرقا عندما اصطدمت حافلة بصهريج محمل بالوقود في وسط باكستان الثلاثاء، على ما اعلنت الشرطة.

اصطدمت الحافلة التي كانت تقوم برحلة طويلة بمؤخرة الصهريج ليلاً على مشارف مدينة ملتان (وسط).

وقال المسؤول الرفيع في الشرطة راو ذو الفقار علي لوكالة فرانس برس إن "عشرين شخصا قتلوا في الحادث بسبب الحريق" مشيراً إلى إصابة ستة آخرين.

وتحولت الحافلة إلى حطام معدني متفحم بعد الحريق.

وتشهد باكستان باستمرار حوادث سير يسقط فيها قتلى بسبب الطرق السيئة والآليات التي تفتقد الى الصيانة.

وفي 2015، لقي 62 شخصا على الاقل مصرعهم بينهم عدد من النساء والاطفال في جنوب باكستان، عندما اصطدمت حافلتهم بشاحنة صهريج، فاندلع حريق كبير أدى إلى تفحم الضحايا.