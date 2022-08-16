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إيلاف من لندن: توصلت دراسة جديدة إلى أن أية حرب نووية واسعة النطاق بين الولايات المتحدة وروسيا ستسبب مجاعة عالمية مع مقتل أكثر من خمسة مليارات شخص.

وكشفت الدراسة التي وضعها علماء المناخ في جامعة روتجرز الأميركية ونشرت في سياق الحرب في أوكرانيا، عن أن نتائج مثل هذا الصراع ستكون كارثية على إنتاج الغذاء.

وقال البروفيسور آلان روبوك، أحد مؤلفي الدراسة: "تخبرنا البيانات شيئًا واحدًا: يجب أن نمنع حدوث حرب نووية على الإطلاق".

ويأتي التحذير في الوقت الذي قال فيه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن "الإنسانية هي مجرد سوء فهم واحد، وسوء تقدير واحد بعيدًا عن الإبادة النووية".

تحذير

وحذرت وكالة المخابرات الدفاعية الأوكرانية من "استفزازات" روسية جديدة في محطة زابوريزهجيا النووية المحتلة في جنوب أوكرانيا، بينما قال رئيس بلدية إن المدينة التي تقع فيها محطة الكهرباء تعرضت لقصف جديد.

وصف رافائيل غروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، القصف الأخير لأكبر محطة نووية في أوروبا بأنه "خارج عن السيطرة" و "خطير للغاية".

حسبت الدراسة الجديدة، التي نُشرت في مجلة Nature Food، مقدار السخام الذي يحجب أشعة الشمس الذي قد يدخل الغلاف الجوي نتيجة العواصف النارية الناتجة عن تفجير الأسلحة النووية.

ونظر واضعو الدراسة في ستة سيناريوهات تتعلق بترسانات نووية مختلفة الأحجام، خمسة منها تستند إلى صراعات أصغر بين الهند وباكستان، وواحدة على أساس حرب بين الولايات المتحدة وروسيا.

وحتى أصغر السيناريوهات تسببت في حدوث مجاعة، حيث انخفض متوسط إنتاج السعرات الحرارية العالمي بنسبة 7٪ في غضون خمس سنوات من الصراع.

واسع النطاق

في السيناريو الأكبر، وهو صراع نووي واسع النطاق، انخفض متوسط إنتاج السعرات الحرارية العالمي بنحو 90٪ بين ثلاث إلى أربع سنوات بعد القتال.

وسيؤدي الانخفاض الهائل في غلات المحاصيل إلى موت مليارات البشر جوعاً، أي 75٪ من سكان العالم، في غضون عامين.

ووفقًا للباحثين، فإن اضطراب أسواق الغذاء العالمية حتى من أصغر سيناريو - انخفاض بنسبة 7 ٪ - سيكون أكبر من أكبر شذوذ تم تسجيله على الإطلاق.

وعلى الرغم من أن الدراسة ركزت فقط على عدد السعرات الحرارية التي يتم إنتاجها على مستوى العالم، إلا أن البشر يحتاجون أيضًا إلى البروتينات والمغذيات الدقيقة للبقاء على قيد الحياة، ومن المحتمل أيضًا أن تتأثر بشكل كبير.

وسيكون للحرب النووية تأثير أكبر على تغير المناخ، وفقًا لليلي ضياء، أستاذة الأبحاث المساعدة في جامعة روتجرز.

وقالت "طبقة الأوزون ستدمر بسبب تسخين طبقة الستراتوسفير، مما ينتج عنه المزيد من الأشعة فوق البنفسجية على السطح، ونحن بحاجة إلى فهم هذا التأثير على الإمدادات الغذائية".

نماذج المناخ

تستخدم الدراسة "أحدث نماذج المناخ والمحاصيل ومصايد الأسماك" "لحساب كيف يمكن أن يتغير توافر الغذاء في العالم في ظل سيناريوهات الحرب النووية المختلفة".

وأشارت إلى أنه يقيس كيف يمكن أن يتأثر توافر الغذاء بالقيود المفروضة على الصادرات وكذلك انخفاض الغلة الفعلية للمحاصيل، بل ويوضح أيضًا البلدان التي تعيد معالجة علف الماشية بحيث يمكن استخدامه لإطعام البشر.

وحذرت ضياء: "حتى بالنسبة لحرب نووية إقليمية، قد تعاني أجزاء كبيرة من العالم من المجاعة".

ومن الغريب، في السيناريو الذي حلله الباحثون، أن إنتاج السعرات الحرارية في بلد ما إما سيزداد أو يواجه تخفيضات طفيفة فقط في حالة حرب نووية واسعة النطاق وهو: أستراليا.

لا تأخذ الدراسة في الحسبان الجوانب الأخرى للإمدادات الغذائية العالمية التي ستتأثر بالحرب النووية بما في ذلك توافر الوقود والأسمدة.

محتمل أيضًا أن تؤثر مثل هذه الحرب على البنية التحتية لإنتاج الغذاء، ويمكن أن تزيد من الأشعة فوق البنفسجية التي قد تؤثر على إنتاج الغذاء ، وتؤدي أيضًا إلى التلوث الإشعاعي.

أسوأ نتيجة

قال هاميش دي بريتون غوردون، الرئيس السابق للفوج الكيماوي والبيولوجي والإشعاعي والنووي في الجيش البريطاني، لشبكة (سكاي نيوز) إن التقرير جاء في الوقت المناسب.

لكن غوردون حذر من أن التقرير "يصف أسوأ نتيجة ممكنة في الأساس (هرمغدون)، عندما يتم التخلص من جميع الأسلحة النووية"، وقال إن هذا "في رأيي مستبعد للغاية".

وأضاف أن "الخطر رقم واحد الذي نراه في أوكرانيا في الوقت الحالي هو حادث في زابوريزهزيا أو استخدام قائد روسي مارق سلاحًا نوويًا تكتيكيًا" ، مشيرًا إلى تعليق نشره في صحيفة ديلي تلغراف يدعو بريطانيا إلى أن تكون أكثر استعدادا للحرب النووية.

تلوث اشعاعي

"السيناريو الأول يمكن بالطبع أن ينشر قدرًا كبيرًا من التلوث الإشعاعي عبر روسيا وأوروبا ولكنه لن يتسبب في التطرف في المناخ وفشل المحاصيل المفصل في هذا التقرير."

وقال لشبكة (سكاي نيوز) إنه يتوقع أن تلتقط وكالات المخابرات الغربية بسرعة حركة الأسلحة النووية التكتيكية حيث يجب نقلها على منصات إطلاق على شاحنات كبيرة.

وأضاف أن "الناتو سوف يستدعي الأسلحة النووية التكتيكية، وروسيا تعلم أن صواريخ الناتو بعيدة المدى يمكن أن تقضي على منصات الإطلاق هذه قبل وقت طويل من إطلاق صواريخها".

وخلص الرئيس السابق للفوج الكيماوي والبيولوجي والإشعاعي والنووي في الجيش البريطاني إلى القول: "منذ نهاية الحرب الباردة، شعر المرء بقدر معين من الرضا عن الطاقة النووية وهذا التقرير وتسليح محطات الطاقة النووية في أوكرانيا هو تذكير صارخ بأن الأسلحة النووية والحوادث يمكن أن تغير أسلوب حياتنا."