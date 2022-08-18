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إيلاف من بيروت: عندما غزت روسيا أوكرانيا في فبراير الماضي، وضع الكرملين قواته العسكرية في وضع غير مستدام، وأمرها بالقيام بعمليات أكثر مما تستطيع تحمله. كان لديها ما يقرب من جميع جنودها الذين اندفعوا في وقت واحد وبسرعة إلى أوكرانيا للقتال على جبهات متعددة. فعلت روسيا ذلك دون اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة، مثل تطهير الطرق من المتفجرات. كانت قواتها تتقدم بوتيرة غير مستدامة. ونتيجة لذلك، كانت القوات الروسية عرضة للكمائن والهجمات المضادة والمشاكل اللوجستية الحادة التي كلفت الجيش أعدادًا هائلة من الجنود والمعدات.

كان سبب هذا الخطأ الأولي هو أوهام الكرملين. كانت موسكو شديدة الثقة في استخباراتها، وفي قدرة عملائها على التأثير في الأحداث والسياسة داخل أوكرانيا، وفي قواتها المسلحة. استخفت بقدرات أوكرانيا ورغبتها في القتال. وفشلت في تفسير التوسع الهائل للدعم الغربي لكييف.

لكن على الرغم من أن روسيا أمامها ستة أشهر لتتعلم من هذه الأخطاء، تبدو مستعدة مرة أخرى لإلزام قواتها المستنفدة بمهمة لا يمكن الدفاع عنها: ضم مقاطعات دونيتسك وخيرسون ولوهانسك وزابوريجيا في أوكرانيا والاحتفاظ بها. يتطلب الاحتفاظ بهذه المنطقة أعدادًا كبيرة من القوة البشرية والمعدات المدرعة - لا سيما بالنظر إلى أن المناطق قد تنافست على خطوط المواجهة وأن القوات الروسية في كل تجربة نظمت هجمات حزبية. وخسرت موسكو أكثر معداتها تطوراً، ولم يكن لديها بدائل مكافئة لها. عانت القوات المسلحة الروسية أيضًا عشرات الآلاف من الضحايا، بما في ذلك الأفراد المدربون جيدًا، ولن تؤدي استراتيجيتها الحالية للتجديد - تجنيد جنود جدد من مزيج متنوع من المجتمعات والجماعات المسلحة - إلى إنشاء قوة قتالية فعالة. باختصار، لا يزال هناك عدم توافق بين أهداف الكرملين لأوكرانيا والقوى التي لديها لتحقيق هذه الأهداف.

قد يستمر الكرملين في خططه مستنتجًا أنه بضم هذه المناطق الأربع يمكنه فرض نهاية سريعة لهذه المرحلة من الحرب، وإحباط الدعم الغربي لأوكرانيا، وكسب الوقت لنفسه لإصلاح وتجديد جيشه. إذا لم تتمكن موسكو من حشد الموارد الكافية لدعم هذا الهدف، فإن الجيش الروسي المنهك سيكافح من أجل السيطرة على خط المواجهة المتنازع عليه بحوالي 620 ميلاً. حتى لو سحب الكرملين جميع الروافع المتاحة، وأعلن عن تعبئة عامة لاستدعاء عدد كافٍ من المعدات المدرعة والأفراد المدربين، فإن هذه العملية ستستغرق وقتًا. إذًا، من المرجح أن تواجه القوات الروسية قيودًا كبيرة جدًا على الموارد في العام أو العامين المقبلين. قد يوفر هذا للقوات الأوكرانية فرصة للرد على جهود روسيا للسيطرة على جميع الأقاليم الأربعة.

خالٍ من الوقود

بدأ الغزو الروسي لأوكرانيا بخسائر كبيرة. مع تقدم القوات الروسية نحو كييف وخاركيف، كانت عرضة للحرائق المكثفة وتكتيكات الكمائن من قبل جيش أوكراني ملتزم ومتزايد الإمداد. بعد توقف الهجوم الروسي وتكبده خسائر فادحة، تخلت موسكو عن خطتها للاستيلاء على هذه المدن. وبدلاً من ذلك، ركزت هجماتها على منطقة دونباس - المكونة من ولايتي دونيتسك ولوهانسك الشرقية في أوكرانيا - وجنوب أوكرانيا، وكلاهما مكانان حقق فيه الجيش الروسي نجاحًا أكبر. اليوم، احتلت القوات الروسية كامل لوهانسك، والغالبية العظمى من خيرسون، وأكثر من نصف دونيتسك وزابوريزهزهيا.

كان الاستيلاء على كييف حاسمًا في تحقيق أحد أهداف موسكو الرئيسية في بداية الحرب: التغيير السريع للنظام. عندما فشل ذلك، قلصت روسيا من حجم خططها، والآن، أصبح الهدف الوسيط المعدل للكرملين موضع تركيز أكثر حدة. من خلال سلسلة من الإعلانات السياسية وبيانات القيادة والعمليات العسكرية المستهدفة على مدى الأشهر الثلاثة الماضية، يبدو أن روسيا تسعى إلى ضم المقاطعات التي احتلتها بالكامل أو في الغالب بشكل غير قانوني، ربما في وقت مبكر من هذا الخريف.

أساس إداري

وضعت روسيا الأساس الإداري لمثل هذه الخطوة. نصبت مواطنين أو مسؤولين روس لإدارة الأراضي الأوكرانية المحتلة، وعينت مدربين لتدريس مناهج مشوهة مؤيدة لروسيا في المدارس، وغيرت مزودي خدمة الإنترنت الأوكرانيين ورموز منطقة الهاتف إلى الروسية، وصادرت جوازات السفر الأوكرانية لإجبار المواطنين الأوكرانيين على اكتساب اللغة الروسية. أعلنت الحكومات العميلة التي تم تنصيبها مؤخرًا في المناطق المحتلة عن ما يسمى باللجان الانتخابية التي يمكن أن تجري استفتاءات زائفة بشأن الانضمام إلى روسيا. أنشأت موسكو مكاتب خدمات أمنية مؤقتة في خيرسون وزابوريزهزيا، اسميًا للمساعدة في إدارة هذه المناطق الجنوبية ولكن ربما لتفكيك الشبكات الحزبية التي يمكن أن تتدخل في عملية الضم.

بالنسبة للكرملين، سيكون الضم وسيلة لتحقيق غاية أكبر. إذا أعلنت موسكو أن هذه الأراضي جزء من روسيا، فيمكنها حينئذٍ إعلان وقف إطلاق النار ورسم استمرار الهجمات المضادة الأوكرانية على أنها هجمات على روسيا. قد يعلن مسؤولو الكرملين أيضًا أن الضمانات النووية لبلادهم تنطبق على كل ما يعتبرونه الاتحاد الروسي، كما فعل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعد ضم شبه جزيرة القرم في عام 2014. وتفترض هذه الخطة أن التهديدات من شأنها أن تردع الولايات المتحدة وأوروبا عن دعم أوكرانيا، مما دفعهم إلى تقليص أو حتى قطع تدفق الأسلحة إلى كييف بسبب مخاوف من التصعيد. مع مرور الوقت، يأمل الكرملين أن يتلاشى الاهتمام الغربي بأوكرانيا ودعمها لأوكرانيا، مما يسمح لروسيا بتحديد شروط تسوية النزاع.

من غير المرجح أن تقبل أوكرانيا أي ضم أو وقف لإطلاق النار. أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن 'تجميد النزاع مع الاتحاد الروسي يعني وقفة تمنح الاتحاد الروسي فترة راحة'. ومن شبه المؤكد أن كييف ستستمر في طلب المساعدة الغربية. وبالتالي، فإن الأهداف الأوكرانية والروسية حتى نهاية عام 2022 في مسار تصادمي: يعمل أحد الجانبين على منع الصراع من التحجر على طول خط اتصال متجمد بينما يعمل الآخر لتحقيق هذه النتيجة بالضبط.

تخبط مستمر

يدخل الجيشان الأوكراني والروسي فترة حرجة في الأسابيع والأشهر المقبلة، وإن كان ذلك لأسباب مختلفة. في بعض المناطق، تكون القوات الأوكرانية متفوقة في التسلح، وفي حاجة ماسة إلى الذخيرة وأسلحة معينة - ويرجع الفضل في ذلك جزئيًا إلى جهود روسيا لتعطيل صناعة الدفاع الأوكرانية. لكن على المدى القريب، قد يكون لأوكرانيا موقف أكثر استدامة. تمتلك البلاد عددًا كافيًا من الأفراد والدعم الغربي وإرادة قوية للقتال. في غضون ذلك، تعرضت روسيا لخسائر في القوات والمادية سيكون من الصعب التغلب عليها. وفقًا للتقديرات الغربية، عانت روسيا ما بين 45000 و 75000 من الجرحى والقتلى من الجنود المبتدئين إلى الجنرالات. لقد فقدت أكثر من 5000 قطعة من المعدات. لقد تعلم الجيش الروسي وتكيف على المستويات العملياتية والتكتيكية من هزائمه المبكرة، وتحول إلى تكتيكات جديدة تفضل قوتها النارية المتفوقة. لكن مثل هذه التعديلات في ساحة المعركة ليست كافية للتغلب على الخسائر المبكرة والشديدة.

حتى الآن، تتبع روسيا نهجًا مخصصًا لتجديد الأفراد، مستمدةًا من تسعة أفراد على الأقل: قوات الخدمة الفعلية المتمركزة خارج أوكرانيا، جنود الاحتياط، مجموعات المرتزقة، قاديروفتسي (مقاتلون موالون للزعيم الشيشاني رمضان قديروف)، كتائب سجون عسكرية، أجنبية. المقاتلين، والحرس الوطني، والمتطوعين المباشرين، والجماعات النازية الجديدة اليمينية المتطرفة مثل روسيش. هذا النظام بعيد كل البعد عن المثالية. ربما كان الجيش الروسي وجماعات المرتزقة يروجون لأجور قتالية لائقة - أكثر من 3000 دولار في الشهر - لكنهم يعرضون عقودًا قصيرة الأجل، ويسقطون معايير التجنيد، ويقدمون تدريبًا أساسيًا لبضعة أسابيع فقط.

يمكن روسيا حشد المزيد من الجنود من قوات حرس الحدود أو الحرس الوطني. لكن من المحتمل أيضًا أن تصل قدرة البلاد على تكوين أفراد إلى ذروتها في الأشهر المقبلة ما لم تعلن عن تعبئة عامة وتجنيد الرجال من جميع أنحاء البلاد. مع ذلك، حتى في أفضل السيناريوهات، قد تستغرق التعبئة ما لا يقل عن عدة أشهر إلى سنة لمنح ميزة تشغيلية. كانت قاعدة التعبئة الروسية، المكونة من معدات في مخازن طويلة الأمد وجنود احتياط من ذوي الخبرة العسكرية، خامدة إلى حد كبير لأكثر من عقد من الزمان. توسيع النظام على الصعيد الوطني، بما في ذلك عن طريق استدعاء الذكور في سن التجنيد من دون خبرة، من شأنه إجهاده بشكل كبير؛ الآلاف من الضباط وضباط الصف اللازمون لقيادة الوحدات المعبأة يقاتلون حاليًا أو قتلوا بالفعل في أوكرانيا.

مشكلة المعدات الروسية يصعب حلها بنفس القدر. وفقًا لمسؤولين أميركيين، التزم الجيش الروسي بـ 80 في المائة من وحداته العسكرية والمحمولة جواً والبحرية ومعداتها في الخدمة الفعلية إلى أوكرانيا، وسحب بالفعل معدات إضافية من التخزين طويل الأجل. على الرغم من أن روسيا لديها آلاف المركبات المدرعة والصواريخ المخزنة في المخازن، إلا أنها أقل قدرة وأكثر موثوقية: فالمعدات في التخزين طويل الأجل، على سبيل المثال، هي في الغالب قديمة وفي درجات مختلفة من قابلية الخدمة، وغالبًا ما يتم الاحتفاظ بها لسنوات في الحقول المفتوحة. لا تزال الصناعة الدفاعية الروسية تتمتع بقدرة تصنيعية، ولكن مع وجود خطوط إنتاج مختنقة وغير فعالة في ظل العقوبات الغربية الشديدة، ستكافح روسيا لإنتاج معدات جديدة بكميات كبيرة في غضون مهلة قصيرة. اتخذ الكرملين خطوات أولية لدعم هذا القطاع حتى يتمكن من تجديد العتاد المفقود بشكل أفضل وتوسيع إمداداته من الصواريخ، لكن الأمر سيستغرق عدة أشهر إلى عدة سنوات قبل أن تبدأ هذه الإجراءات في الظهور.

المعركة المقبلة

متاعب موسكو لا تضمن نجاح أوكرانيا. فقدت كييف أيضًا العديد من القوات والأسلحة. على المدى القريب، من المحتمل أن تكافح أوكرانيا، مثل روسيا، لتنفيذ هجمات جديدة واسعة النطاق أو هجمات مضادة. يمكن أن تركز كلتا الدولتين على جهود مخصصة لوقف التخبط. ستحتاج أوكرانيا للقتال الجاد لحرمان روسيا من سيطرة ذات مغزى على المناطق التي تخطط لضمها أو للاعتراض على الضم إذا حدث ذلك. ستحتاج كييف أيضًا إلى دعم غربي مستمر لتنفيذ مزاياها النوعية في ساحة المعركة. ستحتاج إلى استخدام زخم هجماتها المضادة لمنع موسكو من دمج الأقاليم المحتلة في روسيا.

قالت كييف إن هجومها المضاد في خيرسون يمثل أولوية، وأنها تضرب القواعد الروسية على مسافات أكبر، بما في ذلك قاعدة جوية في شبه جزيرة القرم. كانت القوات الروسية في خيرسون هي الأكثر عرضة للخطر في بداية الصيف، لكن في الأسابيع الأخيرة، أعادت روسيا نشر قواتها هناك من دونباس. يمكن أوكرانيا أن تعقد قدرة روسيا على تحصين هذه المنطقة الحيوية وضمها باستخدام طريقة نجحت في المراحل الأولى من الحرب: إلحاق خسائر في ساحة المعركة بشكل صارخ لدرجة أن القيادة العسكرية الروسية أصبحت مقتنعة بأن قواتها لا تستطيع الاحتفاظ بالمنطقة. على الجيش الأوكراني الحفاظ على خط المواجهة المتنازع عليه، ومهاجمة أنظمة القيادة والسيطرة الروسية، وتقليل القوات الروسية بشكل مطرد إلى الحد الذي يجعل الروس غير فعالين.

يدرس المخططون العسكريون الروس عن كثب ما إذا كانت قواتهم فعالة قتاليًا، بما في ذلك من خلال النظر في معدلات الاستنزاف (المعروفة أيضًا باسم 'الخسارة الحرجة' في العلوم العسكرية الروسية). بالنسبة إلى القوات البرية الروسية، توقع المخططون العسكريون قبل الحرب أن تصبح الوحدة غير فعالة عندما تفقد 50 إلى 60 في المئة من قوتها الأصلية. ويقدرون أن شبكة القيادة والتحكم الإقليمية تنكسر بشكل دائم عند تدمير 40 في المئة من معداتها. وهم يعتقدون أن سربًا من سلاح الجو لم يعد قادرًا على العمل عندما يفقد 70 في المئة من طائراته. إذا تمكنت أوكرانيا من إنشاء خط أمامي متنازع عليه بشدة - تمامًا كما فعلت خارج كييف وخاركيف - بهجمات على نقاط القيادة والسيطرة، ومعدلات عالية من خسائر المعدات، وخسائر روسية كبيرة، فقد يقنع ذلك موسكو مرة أخرى بالانسحاب.

لكن، كي تحظى هذه الاستراتيجيا الأوكرانية بأفضل فرصة للنجاح، يجب أن تكون قيد التقدم قبل أن تحاول روسيا ضم الأراضي التي تحتلها؛ بهذه الطريقة، يمكن الهجمات الأوكرانية أن تحرم روسيا من موطئ قدم في منطقة مثل خيرسون.

وحتى إذا ضمت روسيا الأراضي الأوكرانية، فلن يتعين على كييف وداعميها الغربيين الامتثال. بعد كل شيء، فإن الطموحات الروسية الشاملة لأوكرانيا لا تزال قائمة.