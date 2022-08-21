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يبدو أن روسيا أطلقت صواريخ كثيرة ومكلفة على أوكرانيا. ماذا يحدث إن لم تتمكن موسكو من تغذية مخزونها الصاروخي؟

إيلاف من بيروت: استفادت روسيا من مجموعتها المتنوعة من الأسلحة الصاروخية بعيدة المدى لقصف أهداف خارج الخطوط الأمامية في أوكرانيا منذ ما يقرب من ستة أشهر حتى الآن. وبحلول 8 أغسطس، أفادت التقارير بأن إجمالي هذا العدد بلغ 3,650 صاروخا تم إطلاقها على أوكرانيا منذ بدء الغزو الروسي في 24 فبراير، أي نحو 22 صاروخا يوميا. لكن الانخفاض الحاد في الهجمات في أغسطس يشير إلى أن حملة روسيا الصاروخية مهددة بالتوقف مع نفاد الأسلحة عالية التقنية التي لا يمكنها استبدالها إلا ببطء شديد.

مشكلة استدامة

منذ وقت مبكر من الحرب، قامت قاذفات القنابل Tu-22M وTu-160 بإطلاق صواريخ كروز Kh-101 الجديدة والقديمة Kh-555 يوميا بينما كانت خارج نطاق الدفاعات الجوية الأوكرانية بأمان. تم استكمالها بصواريخ كروز كاليبر التي أطلقتها السفن والغواصات. وكان لدى روسيا أيضا في ترسانتها صواريخ باليستية من طراز 'إسكندر-إم'، وصواريخ كروز من طراز 'إسكندر-كيه'، وحتى صواريخ 'توشكا الباليستية' القديمة التي ادعت موسكو أنها تقاعدت. في وقت سابق من الحرب، حققت هذه الهجمات أحيانا نتائج ذات صلة عسكرية من خلال تدمير مستودعات الوقود، ومصانع الأسلحة، وحظائر الطائرات التي لا تعمل، أو الثكنات المليئة بالأفراد الأوكرانيين النائمين. لكن في كثير من الأحيان، وبوتيرة متزايدة على ما يبدو، ضلت الهجمات طريقها أو استهدفت عمدا السكان المدنيين وهدمت المباني السكنية ومراكز التسوق وقاعات الأداء والمراكز المدنية، مما أسفر عن مقتل مئات المدنيين فيما بينهم.

كما استهدفت الضربات بشكل متقطع القطاع الزراعي الأوكراني - الذي تعتمد عليه العديد من الدول الفقيرة لتجنب المجاعة - حيث أصاب صاروخان منشآت الموانئ في أوديسا في 23 يوليو، بعد يوم من موافقة موسكو على صفقة تمنح السفن الأوكرانية المحملة بالحبوب حرية المرور. ثم في ليلة 30-31 يوليو، أصابت ثمانية صواريخ كاليبر منزل قطب التصدير الزراعي الأوكراني أوليكسي فاداتورسكي في أوديسا. أصاب أحدهم غرفة نومه على وجه التحديد، ما أسفر عن مقتله هو وزوجته ريسا.

لكن الحملة الصاروخية الروسية كانت دائما تعاني من مشكلة استدامة كبرى: فصواريخ كروز والصواريخ الباليستية باهظة الثمن، ومخزون روسيا كان جيداً، خاصة بالنظر إلى حاجة موسكو إلى تخصيص احتياطي في حالة نشوب حرب مع حلف شمال الأطلسي. كما زعم مسؤولو الاستخبارات الأميركية في مارس أنهم لاحظوا معدل فشلاً يتراوح يوميا بين 20 و60 في المئة لصواريخ كروز الروسية التي تطلق من الجو، وهو ادعاء لم يتم التحقق منه قد يتعلق بمشاكل شديدة الدقة لوحظت سابقا في الضربات الصاروخية الروسية في سوريا.

جفت المخازن

بدأت روسيا في استخدام أسلحة غير مصممة في المقام الأول لمهاجمة الأهداف البرية، بما في ذلك صواريخ باستيون الجديدة المضادة للسفن، وصواريخ كروز القديمة من طراز Kh-22 من الحقبة السوفياتية، وحتى صواريخ الدفاع الجوي S-300. وهذا ما جعل الهجمات أقل دقة وأكثر عرضة لإلحاق أضرار جانبية من ذي قبل. والآن في أغسطس، يبدو أن الحملة الصاروخية تلاشت مع إلقاء الصواريخ على أوكرانيا بشكل أكثر تقطعا وبأعداد أقل. ربما تكون روسيا قد استنفدت أخيرا معظم الصواريخ غير الموجودة في احتياطيها الحربي مع حلف شمال الأطلسي.

كتب مؤرخ الطيران توم كوبر: "أدار الروس مخزوناتهم من الصواريخ الباليستية وصواريخ كروز 'الجافة'. أي أنه كان لديهم أقل كثيراً مما كانوا يدعون، وأنفقوا كل شيء تقريبا... النتيجة الصافية: إنهم يستخدمون كل ما تمكنت مصانعهم من تجميعه". ويعترف كوبر بأن صواريخ Kh-31 وKh-59M قصيرة المدى لا تزال تستخدم بشكل فعال في الضربات التكتيكية وأن روسيا نفذت أيضا ضربتها الثانية على الإطلاق بصواريخ Kh-47 Kinzhal الباليستية، التي أطلقتها طائرة مقاتلة من طراز MiG-31 في 7 أغسطس مستهدفة مصنعا في فينيتسا بعد هجوم أولي في مارس. على الرغم من صعوبة اعتراض Kinzhal، إلا أنه لا يتوفر إلا بكميات ما قبل الإنتاج، وبالتالي لا يمكن استخدامه إلا على أساس محدود.

في الوقت نفسه، أصبحت الدفاعات الجوية الأوكرانية أكثر فعالية في إسقاط الصواريخ، ما أجبر روسيا على إطلاق وابل أكبر لضمان وصول البعض عبر القفاز. ويشير كوبر إلى أن الدفاعات الجوية الأوكرانية دمرت جميع صواريخ كاليبر الأربعة التي أطلقت على أوديسا في 8 أغسطس (بما في ذلك صاروخ أسقطته مقاتلة)، وثلاثة من أصل أربعة في 24 يوليو.

بطء في التصنيع

ألا تستطيع روسيا أن تنفق الأموال اللازمة لزيادة إنتاج الصواريخ للتعويض؟

وفقا للمحللين، فإن الإجابة هي في الأساس، لا، على الرغم من أن موسكو تحاول ذلك. ويوضح مقال كتبه مكسيم ستارشاك في يونيو مدى بطء قدرة روسيا على استبدال صواريخ كروز والباليستية المنهكة على الرغم من محاولات زيادة وتيرة الإنتاج من خلال العمل ثلاث نوبات وتوظيف المزيد من العمال. فالنقص في العمال المهرة، وعدم القدرة على شراء الإلكترونيات الدقيقة الغربية، والفشل في تطوير المكونات المحلية كلها من الجناة. واستنادا إلى أرقامه، فإن معدلات إنتاج الصواريخ الشهرية هي كما يلي:

- مصنع نوفاتور: 8-10 صواريخ كروز بحرية من طراز كاليبر* شهريا

- مصنع نوفاتور: 3-6 صواريخ كروز من طراز إسكندر-كي شهريا ('عشرات الصواريخ [سنويا]') شهريا

- مصنع فوتكينسك: 5 صواريخ باليستية من طراز إسكندر-إم شهريا (زيادة من 4)

- مصادر أخرى: 2-4 صواريخ مضادة للسفن من طراز Oniks شهريا ('عشرات سنويا') أو 4.5 شهريا (55 سنويا) تستخدم في نظام الدفاع الساحلي في باستيون والسفن الروسية

نقص في العمالة الماهرة

وفقا لستارشاك، فإن إجراءات موسكو لن تزيد الإنتاج عن 20 في المئة بسبب نقص العمال المهرة. وبحلول يونيو، لم تكن هذه التدابير قد نفذت بعد في شركة الصواريخ التكتيكية، وهي شركة مصنعة لصواريخ كروز التي تطلق من الجو، والتي يعتقد أنها بنيت بمعدل مماثل لصواريخ كاليبر أو إسكندر.

علاوة على ذلك، وبينما تتدافع روسيا للحصول على بدائل للمكونات الغربية، ستتطلب التغييرات اختبارا مكلفا ومن المرجح أن تقلل من الموثوقية والدقة. وفي الوقت نفسه، فإن مخزونات صواريخ Kh-555 وKh-22 وTochka القديمة لن يتم استبدالها بالطبع على الإطلاق لأنها عفا عليها الزمن.

ويعتقد البعض أن قدرة روسيا الإنتاجية قد تكون أكثر محدودية. ويقدر مقال كتبه بافل لوزفين أن الإنتاج الهائل من قبل شركة المحركات المتحدة للنوعين المختلفين من المحركات التوربينية النفاثة TRDD-50 المستخدمة في الصواريخ سيحد من الإنتاج السنوي إلى 45-50 صاروخ كروز من طراز Iskander-K وKh-59 فقط. و45-50 صواريخ كروز من طراز Kh-101 وKalibr.

225 صاروخا سنويا

الإنتاج الروسي لجميع صواريخ كروز والباليستية للهجوم البري يصل إلى 225 صاروخا سنويا أو حوالي 19 صاروخا شهريا. ومع ذلك، فإن حسابات لوزفين مستنبطة جزئيا من إحصاءات إنتاجية العمل، وليس معدلات الإنتاج المبلغ عنها مباشرة. ويخلص إلى أنه 'في ظل هذه الظروف، قد تقتصر روسيا على تنفيذ ضربات صاروخية فردية ولكن منتظمة تهدف في الغالب إلى أن يكون لها تأثير، بينما تطلق كل بضعة أشهر أو نحو ذلك وابل من عشرات الصواريخ ضد الأجسام الصناعية و/أو البنية التحتية'.

مع ذلك، فإن التحسينات التي أدخلت على الدفاعات الجوية الأوكرانية (مثل نشر أوكرانيا في نهاية المطاف لبطاريات الدفاع الجوي الغربية NASAMS وIRIS-T) يمكن أن تجعل حتى هذه الاستراتيجية المحدودة غير فعالة، مما يتطلب وابلا كبيرا من التشبع المفرط للدفاعات الجوية.

ومن المفارقات أن أوكرانيا أثبتت أنها أكثر قدرة على تنفيذ حملة صاروخية تحقق نتائج مؤثرة عسكريا من خلال توجيه ضربات دقيقة إلى مستودعات الذخيرة الروسية، والمقرات، والجسور، والقواعد الجوية، ومواقع الدفاع الجوي خلف خط المواجهة. وتسببت هذه الهجمات في خسائر فادحة، وخفضت بشكل كبير من حجم نيران المدفعية الروسية، وأجبرت روسيا على نقل مراكز إمداداتها وطائراتها الحربية إلى أبعد من خط المواجهة، مما قلل بشكل كبير من الكفاءة اللوجستية.

أحرقت روسيا أكثر من 3000 صاروخ بعيد المدى باهظ الثمن مع نتائج محدودة نسبيا لهذا الجهد إلى جانب العديد من الأوكرانيين الغاضبين من الموت والدمار الذين زاروا المدنيين في المناطق التجارية والسكنية في كثير من الأحيان كأهداف عسكرية معقولة - سواء بسبب عدم الدقة أو بسبب استراتيجية متعمدة للصدمة والترويع.

أعدت "إيلاف" هذا التقرير عن موقع "1945" الأميركي