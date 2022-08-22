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مدريد: قال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل الاثنين إن الاتحاد الأوروبي سيناقش إطلاق عملية "تدريب وإسناد" للقوات الأوكرانية في الدول المجاورة.

وقال بوريل في مؤتمر صحفي في سانتاندير بشمال إسبانيا إن الاقتراح سيناقش الأسبوع المقبل في اجتماع لوزراء دفاع الاتحاد الأوروبي في براغ. واضاف "اتمنى ان تتم الموافقة عليها".