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إيلاف من لندن: حذر أحد الخبراء من أن المشجعين والشركات المشاركة في كأس العالم التي ستقام في قطر، معرضون لخطر تصاعد الجرائم الإلكترونية وعمليات الاحتيال عبر الإنترنت.

وحذر هنري ويلكنسون ، كبير ضباط المخابرات في شركة دراغونفلاي - Dragonfly للاستخبارات الأمنية، من حدوث زيادة كبيرة في الجرائم الإلكترونية التي تستهدف الأشخاص والشركات بسبب عدد الأشخاص الذين يرغبون في الحضور والسفر إلى هناك.



ويقول ويلكنسون إن هناك بالفعل أدلة على زيادة عدد الجهود المبذولة للاحتيال على الأشخاص الذين يخططون للتوجه إلى البطولة، والتي تنطلق في قطر في 20 نوفمبر المقبل.

وقال تقرير لقناة (سكاي نيوز) إنه من المحتمل أن تأتي المخاطر التي تتعرض لها الشركات من المهاجمين السيبرانيين الذين يحاولون ابتزاز الأموال من المتورطين في مثل هذا الحدث البارز.

تزايد الاحتيال



ويقول ويلكينسون: "كانت هناك زيادة في عمليات الاحتيال الخبيثة عبر الإنترنت وحملات التصيد الاحتيالي حول الأحداث الرياضية الدولية في السنوات الأخيرة".

وأضاف: "بالنظر إلى الشعبية العالمية لكأس العالم FIFA والطلب الكبير على التذاكر والسفر، من المحتمل أن يمارس مجرمو الإنترنت أنشطة مماثلة خلال الأشهر القليلة المقبلة.



وأشار إلى أنه "كان هناك بالفعل ارتفاع في مواقع الويب المسجلة حديثًا التي تنتحل شخصية صفحة كأس العالم لكرة القدم 2022 ، مما يدل على أن حملات التصيد الاحتيالي قد بدأت بالفعل".

وقال ويلكينسون: "نتوقع أن يزداد هذا في الأشهر المقبلة ... نتوقع أن تدور حملات التصيد الاحتيالي حول بيع التذاكر والسفر والإقامة بأسعار" مخفضة "، مشيرا إلى أن "تثبيت تطبيقات مزيفة متعلقة بكأس العالم وروابط خبيثة تقدم ترويجًا صفقات ومواقع بث كرة القدم غير القانونية المضمنة ببرامج ضارة ".



ويقول إن المعجبين الذين يسافرون إلى قطر يجب أن يكونوا قادرين على التخفيف من المخاطر من خلال عدم النقر على الروابط المشبوهة وتنزيل التطبيقات الرسمية المتعلقة بالأحداث فقط من مواقع موثوقة ومألوفة.

بيع ملايين التذاكر



يذكر أن الفيفا، كان قال يوم الخميس الماضي، إنه تم بيع 2.45 مليون مقعد حتى الآن ، وما زال أكثر من 500 ألف مقعد متاحًا. وأضاف أن المباريات التي تلعب فيها البرازيل مع صربيا والكاميرون كانت من بين أكثر المباريات المطلوبة.



وكان الطلب الأكبر من قطر والدول المجاورة المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، لكن مشجعي إنكلترا كانوا في قائمة العشرة الأوائل الذين يسعون للحصول على تذاكر.

يشار إلى أن أرخص تذاكر الجماهير من خارج قطر يبلغ سعرها 250 ريالًا (حاليًا 58 جنيهًا إسترلينيًا). يحتاج المشجعون إلى شراء تذكرة مؤكدة حتى يتمكنوا من حجز أماكن للإقامة في قطر من خلال موقع البطولة الرسمي.

وإذ ذاك، قال السيد ويلكينسون: "بالنسبة للشركات، نتوقع أن تكون التهديدات عبر الإنترنت أكثر تعقيدًا، خاصة بالنسبة لشركات الفنادق والطيران والتكنولوجيا نظرًا لأهميتها في النجاح اللوجستي للحدث. وتحتفظ هذه الشركات بكميات كبيرة من بيانات العملاء، وبالتالي سيتم اعتبارها أهدافًا مربحة ماليًا من قبل مجموعات مجرمي الإنترنت".

أساليبٌ قسرية



وأضاف: "تستخدم هذه المجموعات بشكل متزايد أساليب قسرية لاستخراج المدفوعات من الشركات. على سبيل المثال، تقوم المجموعات الإلكترونية مثل LockBit بتشفير وتعطيل الوصول إلى أنظمة الضحية، ثم تهدد بنشر معلومات الشركة الحساسة عبر الإنترنت (المعروفة باسم الابتزاز المزدوج)".

وفي الأخير، حذر ويلكينسون: "يجب على الشركات المشاركة في الخدمات اللوجستية لبطولة كأس العالم في قطر الانتباه والاستعداد للهجمات السيبرانية في الأشهر المقبلة."



يأتي التحذير، في الوقت الذي قال فيه الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) إنه لم يتبق سوى حوالي نصف مليون تذكرة من أصل ثلاثة ملايين كان من المقرر طرحها للبيع.

قال الفيفا إنه تلقى ثلاثة ملايين طلب تذاكر لنهائي كأس العالم يوم 18 ديسمبر على ملعب لوسيل الذي يتسع لـ 80 ألف متفرج. وتم إيقاف مبيعات التذاكر مؤقتًا مع وعد فيفا FIFA بإجراء تحديث في أواخر سبتمبر حول موعد بيع آخر مجموعة من التذاكر.

