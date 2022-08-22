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الرباط: قالت وسائل إعلام مغربية الاثنين إن الجامعة الملكية لكرة القدم توصلت إلى اتفاق مع وليد الركراكي ليتولى قيادة أسود الأطلس في مونديال قطر بعد حوالي ثلاثة أشهر، خلفا للمدرب البوسني الفرنسي وحيد خليلودجيتش.

وقال موقع اليوم 24 الإخباري إن الاتحاد المغربي "توصل إلى اتفاق نهائي مع الركراكي حول كل الأمور المادية والتقنية (...) ولم يتبق سوى الإعلان الرسمي عن الخبر".

كذلك أكد موقع "هسبورت" المتخصص في الرياضة أن الركراكي (46 عاما) "شرع في الاتصال ببعض لاعبي المنتخب الوطني"، بعد توصله لاتفاق مع الاتحاد المغربي لتدريب أسود الأطلس، "لمدة ثلاث سنوات".

كان اسم المدافع الدولي السابق متداولا بقوة في الإعلام المغربي خلال الأشهر الأخيرة لخلافة خليلودجيتش. فيما لم يعلن بعد رسميا عن التعاقد معه.

وعانى خليلودجيتش على الرغم من النتائج الإيجابية التي حققها مع المنتخب المغربي من انتقادات حادة، حول خياراته التكتيكية، وخصوصا حول رفضه استدعاء جناح نادي تشلسي الانكليزي حكيم زياش لأسباب انضباطية.

ومن المرجح أن يفتح التعاقد مع الركراكي الباب أمام عودة زياش الى المنتخب الوطني.

كان المدرب المغربي قد انفصل مؤخرا عن نادي الوداد البيضاوي، بعدما قاده للتتويج بلقب دوري أبطال افريقيا على حساب الأهلي المصري والاحتفاظ بدرع الدوري المحلي.

وسبق له أن لعب 45 مباراة دولية في صفوف المنتخب المغربي، من أبرزها مشوار وصافة كأس أمم إفريقيا 2004 في تونس، قبل أن ينتقل إلى سلك التدريب.