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إيلاف من الرباط: توجت البعثة الرياضية المغربية مشاركتها في فعاليات الدورة الخامسة لألعاب التضامن الإسلامي، التي اختتمت الخميس بمدينة قونيا التركية، باحتلال المركز السادس، بمجموع 62 ميدالية، 15 منها ذهبية و13 فضية و34 برونزية.

واحتل المغرب المركز الأول على صعيد الدول العربية والإفريقية المشاركة من حيث الميداليات التي فاز بها. فيما تصدرت تركيا جدول ترتيب الدول ال56 المشاركة، متقدمة على أوزبكستان الثانية وإيران الثالثة.

وشهدت المشاركة المغربية تميزا في أغلب الرياضات الفردية، على خلاف الرياضات الجماعية التي فشلت في تحقيق نتائج مرضية وغادرت المنافسات مبكرا.

ومن بين الرياضات التي تألقت نجد الكيك بوكسينغ التي حصدت 16 ميدالية (3 ذهبية، 4 فضية و 9 برونزية)، والتايكوندو 9 ميداليات (3 ذهبية، 2 فضية و 4 برونزية)، والكرة الحديدية 10 ميداليات (2 ذهبية، 1 فضية و7 برونزية)، والكاراطي 8 ميداليات (3 ذهبية، 1 فضية و4 برونزية).

وشارك المغرب بوفد ضم 177 رياضيا ورياضية (126 ذكورا و51 إناثا)، في 16 صنفا رياضيا.

وتنظم ألعاب التضامن الإسلامي من قبل الاتحاد الرياضي لألعاب التضامن الإسلامي، وهو منظمة تأسست في 6 مايو 1985 بالرياض، تحت رعاية منظمة التعاون الإسلامي.

وتم اقتراح فكرة ألعاب التضامن الإسلامي لأول مرة من قبل المملكة العربية السعودية سنة 1981، وذلك خلال أشغال القمة الإسلامية الثالثة. وأقيمت الدورة الأولى من هذه الألعاب بالمملكة العربية السعودية في 2005.