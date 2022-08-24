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موسكو: أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأربعاء أن مناطق الغرب الروسي تواجه وضعا "صعبا" مع وصول الدخان المتصاعد من حرائق الغابات إلى العاصمة موسكو.

وقال بوتين خلال اجتماع مع المسؤولين الإقليميين بثه التلفزيون "بسبب الأحوال الجوية غير الطبيعية في عدد من مناطق الجزء الأوروبي من البلاد، فإن الوضع في الوقت الحالي صعب".

وذكر بوتين على وجه الخصوص منطقة ريازان، على بعد حوالي 250 كيلومترا جنوب شرق موسكو، حيث تستمر الحرائق في الانتشار "بسبب الرياح القوية".

وأكد حاكم المنطقة بالإنابة بافل مالكوف لبوتين إرسال أكثر من 9500 من عناصر الإطفاء والإنقاذ لمكافحة الحرائق، بالإضافة إلى ثماني طائرات وسبع مروحيات.

وقال مالكوف إن حرائق الغابات دمرت قرابة 12 ألف هكتار في منطقة ريازان فيما تخطت معدلات الحرارة 31 درجة مئوية.

وأضاف "لم تتساقط أمطار ولا نتوقع ذلك في وقت قريب".

لكن مالكوف قال إن الحرائق "ستتم السيطرة عليها في غضون يومين أو ثلاثة أيام وستُخمد بالكامل في غضون أسبوع أو أسبوعين".

خلال الأسبوع الماضي وصل الدخان المتصاعد من حرائق ريازان إلى أجزاء من موسكو وغطّى العاصمة مرة أخرى الاثنين.

وقال رئيس بلدية موسكو سيرغي سوبيانين "الدخان يغطي موسكو بشكل دوري لكن الوضع أصبح الآن قابلا للسيطرة بشكل أكبر".

يعزو العلماء أسباب اندلاع عدد كبير من حرائق الغابات في أنحاء أوروبا في صيف حار جدا بشكل غير عادي، إلى تغير المناخ بما يشمل روسيا، مع اندلاع العديد من حرائق الغابات في سيبيريا وأقصى شرق البلاد.