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يمكن قذيفة مدفعية تستخدم الدفع النفاث أن تطلق نيرانًا أبعد مع الحفاظ على القوات الصديقة في مأمن من نيران العدو.

إيلاف من بيروت: تعاونت شركتان للصناعات الدفاعية - أحداهما من الولايات المتحدة والأخرى من أوروبا - لإنتاج قذيفة هاوتزر جديدة يمكن أن تجعل المدفعية الذراع المهيمن في الحرب البرية. لا يمكن قذيفة المدفعية رامجيت 155 أن يبلغ مداها 44 ميلاً فحسب، بل يمكنها أن تدمر الأهداف المتحركة. ستسمح القذيفة، التي تخضع حاليًا للاختبار، لجيوش الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي بضرب الأهداف بأمان خارج مدى المدفعية الروسية أو الصينية.

تم إجراء أحدث اختبار رامجيت 155، الذي أعلنت عنه بوينغ و نامو في 28 يونيو الماضي في مركز اختبار أندويا في النرويج. اشتعل محرك القذيفة النفاث بنجاح و 'أظهر ثباتًا في الطيران بعملية احتراق يتم التحكم فيها جيدًا'.

كانت أولوية دنيا

لأكثر من عقدين، كانت تقنية المدفعية ذات أولوية دنيا نسبيًا للجيش الأميركي. أدى التركيز في فترة ما بعد 11 سبتمبر على حروب العصابات والقتال ضد خصوم ذوي قدرات منخفضة مثل تنظيم الدولة الإسلامية وطالبان إلى تقليل الحاجة إلى مدفعية قوية بعيدة المدى. كان الجيش الأميركي ومشاة البحرية قادرين على إنشاء مواقع مدفعية محمية من دون القلق من نيران مدفعية العدو، حيث تملأ الضربات الجوية الفجوة لضرب أهداف بعيدة المدى.

العودة إلى صراع القوى الكبرى غير ذلك. يجب أن تقاتل القوات البرية الأميركية الجيوش الكبيرة بأسلحة عالية التقنية، ما يضمن أن المعدات الأميركية متفوقة تقنيًا على تلك الموجودة في الميدان والتي يملكها الخصوم. حرب المدفعية بين أوكرانيا وروسيا تذكير وحشي في العالم الحقيقي بقوة المدفعية وما يحدث للخاسرين في مبارزة المدفعية. وأحد الدروس الرئيسية من حرب المدفعية الأوكرانية هو أن الجانب الذي يمكن أن يطلق النار على أبعد مسافة يسيطر على ساحة المعركة.

يبلغ مدى مدافع هاوتزر ذاتية الدفع 2S19 Msta-S من روسيا، والتي يبلغ قطرها 152 ملم، 24.7 كيلومترًا، أو 15.3 ميلاً. أحدث مدفع 2S35 Koalitsiya ذاتية الدفع من موسكو يبلغ مداه القياسي 40 كيلومترًا، أو 24.8 ميلاً. تفوقت هذه المدافع على مدافع هاوتزر ذاتية الدفع 2S3 الأوكرانية، والتي كان مداها 10.8 أميال فقط. ونتيجة لذلك، كانت المدفعية الأوكرانية في مرمى المدافع الروسية، ما عرضها لخطر دائم، فيما تبقى البطاريات الروسية بعيدًا عن متناول المدافع الأوكرانية.

شحنة دافعة

يتم إرسال معظم قذائف المدفعية إلى أسفل المدى عن طريق تفجير شحنة دافعة في مؤخرة المدفعية. تخلق الشحنة ضغطا خلف القشرة، والتي تدفع بعد ذلك القشرة خارج البرميل وإلى أسفل إلى الهدف. يمكن أن يعني المزيد من الوقود الدافع نطاقا أكبر، ولكن عند نقطة معينة يصبح ذلك خطيرا. بدلا من ذلك، تقوم بعض القذائف بحقن غاز في أعقابها، مما يقلل من السحب أثناء طيران القشرة في الهواء، وهي طريقة تسمى 'نزيف القاعدة'. وتستخدم قذائف أخرى، تسمى 'المقذوفات المدعومة بالصواريخ' (RAP)، محركات صواريخ فعلية للتحليق إلى أبعد من ذلك. وتعد قذيفة رامجيت 155 الجديدة، التي طورتها شركة بوينغ وشركة الدفاع النرويجية نامو أول قذيفة مدفعية تستخدم طائرة رامجيت للدفع. كانت القذيفة قيد التطوير منذ عام 2019، عندما مولها الجيش كجزء من برنامج قذيفة المدفعية الموسعة المدى.

تتمتع القشرة التي تعمل بالطاقة النفاثة ببعض المزايا مقارنة بنزيف القاعدة وتقنية RAP. أولا، تستخدم القشرة الأوكسجين الموجود في الهواء نفسه كدافع دافع، وهذا يقلل من كمية الوقود على متن الطائرة التي تحتاجها الصدفة. ثانيا، على عكس الأنواع الأخرى من دفع القشرة، يمكن أن تتسارع قذيفة رامجيت على مسافة أكبر، ما يمنحها سرعة أكبر حتى الاصطدام.

بالطبع، قذيفة رامجيت تعتريها بعض العيوب. على سبيل المثال، فإن إضافة محرك رامجيت يجعلها أغلى كثيرًا من قذيفة المدفعية النموذجية. ثانيا، يجب أن تتضمن القشرة حزمة توجيه، وزعانف توجيه، وطائرة نفاثة، مما يقلل من الحمولة المتفجرة للقذيفة.

تنسيق معلوماتي

كانت أنظمة المدفعية القديمة بدون توجيه دقيق تفتقر إلى القدرة على إسقاط قذيفة مباشرة فوق الهدف، وبدلا من ذلك تحييد الأهداف عن طريق إسقاط قذائف متعددة في مكان قريب. من المرجح أن يكون نظام التوجيه الدقيق في رامجيت 155 دقيقا بما يكفي لإسقاط قذيفة فوق الهدف. ستتمكن وحدات المدفعية من تقديم الدعم للقوات البرية التي كانت تزود بها سابقا مقاتلات ضاربة ومروحيات هجومية. بالإضافة إلى ذلك، فإن القدرة على إطلاق النار على الأهداف المتحركة تضع عين الثور على دبابات العدو.

يمكن رامجيت 155 العمل مع مدافع الهاوتزر M777 التابعة للجيش، ومدفع الهاوتزر M109A7 ذاتي الدفع. يمكن مدافع الهاوتزر M777 أو M109A7 استخدام قذائف المدفعية العادية عند الضرورة وتخزين إمدادات أصغر من رامجيت 155عندما يحتاج طاقم المدفع إلى ذلك.

قذيفة رامجيت 155 لن تغير قواعد اللعبة في حد ذاتها، حيث لا يمكن للمدفعيين الذين يحرسون مدافع الهاوتزر الخاصة بهم رؤية قوات العدو على بعد 44 ميلا. ستغير القذيفة الجديدة اللعبة بمجرد إسقاطها في نظام هجوم الاستطلاع الذي يقرن الطائرات من دون طيار وغيرها من أنظمة جمع المعلومات الاستخبارية بالمدفعية بعيدة المدى. ستتمكن وحدات المدفعية من إطلاق النار بشكل أعمق في أراضي العدو، وإطلاق المزيد من القذائف من دون التحرك لتجنب نيران العدو.



أعدت "إيلاف" هذا التقرير عن موقع "بوبولار ميكانيكس"