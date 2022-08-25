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إيلاف من لندن: عززت المملكة المتحدة علاقاتها مع قطر، ثالث أكبر شريك خليجي لها، معلنة عن توقيع اتفاقيتين كبيرتين لتعزيز الروابط التجارية والاستثمارية بين البلدين.

واجتمع وزير شؤون التجارة الدولية البريطاني رانيل جاياوردينا بوزير التجارة والصناعة القطري الشيخ محمد بن حمد آل ثاني يوم الأربعاء للاتفاق على شراكة جديدة في الاجتماع الثالث للجنة الوزارية البريطانية-القطرية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري (“اللجنة الوزارية المشتركة”).

يأتي هذا الاجتماع بعد انطلاق المفاوضات حول اتفاقية للتجارة الحرة مع مجلس التعاون الخليجي في شهر يونيو الماضي، حيث إن الوصول إلى اتفاقية للتجارة الحرة مع مجلس التعاون الخليجي فرصة لتنمية العلاقات التجارية التي بلغ حجمها 32.4 مليار جنيه إسترليني في 2020، وكسر الحواجز أمام التجارة، ودعم توفر فرص العمل في أنحاء المملكة المتحدة.

تعزيز العلاقات

قال وزير شؤون التجارة الدولية، رانيل جاياوردينا: قطر شريك تجاري واستثماري مهم لبريطانيا. وأعتقد أن علينا رعاية وتعزيز العلاقات بيننا إلى أكبر حد ليكون اقتصاد بلدينا أكثر صمودا وازدهارا.

أضاف: "نحن ملتزمون اتخاذ خطوات لتوطيد الروابط التجارية والاقتصادية التي تربطنا بقطر، واجتماع اللجنة الوزارية المشتركة اليوم إنما هو مؤشر على طموحنا من خلال مذكرتيّ التفاهم اللتين وقعناهما".

تشمل مذكرتا التفاهم الجديدتان اتفاقية جديدة بين وزارة التجارة الدولية البريطانية ووكالة ترويج الاستثمار في قطر لمساعدة الشركات البريطانية لدخول السوق القطرية. من شأن هذا التعاون أن يوفر معلومات للشركات حول الفرص الاستثمارية الاستراتيجية، وتقديم توجيهات إرشادية حول خيارات دخول السوق القطرية.

تصدير فيتامينات

علاوة على ذلك، فتحت وزارة التجارة الدولية سوق الصادرات البريطانية إلى قطر لتصدير الفيتامينات والمكملات الغذائية، وذلك يتيح لشركة هولاند آند باريت البريطانية تصدير هذه المنتجات إلى قطر.

من جهته، قال نيكولاس باركر، مدير التنمية الدولية في شركة هولاند آند باريت: رسالة هولاند آن باريت هي جعل الصحة أسلوب حياة للجميع. ومن خلال المتجرين اللذين يبيعان منتجاتنا في قطر، استطعنا خدمة عملائنا هناك منذ سنة 2015، لكن ليس باستطاعة شريكنا هناك حتى الآن بيع منتجاتنا من الفيتامينات والمكملات الغذائية.

وخلال اجتماع اللجنة الوزارية المشتركة، وقعت الوكالة البريطانية لتمويل الصادرات مذكرة مع بنك قطر للتنمية لتعزيز جهود الشركات البريطانية والقطرية عن طريق تبادل الخبرات حول تمويل الصادرات، وتأمين المنتجات، والتعاون في مشاريع تشمل سلعاً وخدمات بريطانية وقطرية.

اختتم الوزيران اجتماعهما بتوقيع بيان مشترك يحدد الالتزامات بشأن معالجة المسائل المتعلقة بدخول الأسواق من كلا الجانبين، وتنمية التجارة في عدد من القطاعات ذات الأولوية، بما فيها الرعاية الصحية والعلوم والتعليم والغذاء والمشروبات.

وسوف تنظم وزارة التجارة والصناعة في دولة قطر الاجتماع التالي للجنة الوزارية المشتركة، حيث سيُعقد الاجتماع في الدوحة في 2023.