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واشنطن: قالت الولايات المتحدة الخميس إنها تدعم المبادئ الديموقراطية في باكستان، بعد توجيه اتهامات لرئيس الوزراء السابق عمران خان الذي ينتقد واشنطن علناً.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية فيدانت باتيل للصحافيين "نؤيد الدعم السلمي للمبادئ الديموقراطية والدستورية والقانونية".

وأضاف أن "الولايات المتحدة تقدر تعاوننا الطويل الأمد مع باكستان وتعتبر دائماً باكستان مزدهرة وديموقراطية حيوية لمصالح الولايات المتحدة".

وامتنع عن التعليق بدقة أكبر على التهم الموجهة إلى خان الذي أطيح في تصويت برلماني في نيسان/أبريل لكنه يأمل في العودة عبر الانتخابات.

ونظم خان مسيرات للاحتجاج على خليفته شهباز شريف وقال إن الولايات المتحدة دبرت مؤامرة ضده، وهي معلومات نفتها واشنطن مراراً مؤكدة أن لا أساس لها من الصحة.

وأفرج عن خان مؤقتاً بكفالة بعدما وجهت إليه محكمة مكافحة الإرهاب اتهامات بسبب تعليقات ضد قاضٍ بشأن اعتقال مسؤول في حزب رئيس الوزراء السابق.