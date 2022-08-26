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إيلاف من لندن: قال تقرير إن شركة موديرنا Moderna تقاضي شركة فايزر Pfizer وشريكتها الألمانية بيونتيك BioNTech بسبب انتهاك براءات الاختراع المزعوم في تطوير أول لقاح كورونا.

وتزعم الدعوى القضائية التي حركتها موديرنا Moderna، التي تطالب بتعويضات مالية غير محددة، أنها نسخت التكنولوجيا التي طورتها شركة موديرنا قبل سنوات من انتشار وباء كورونا COVID-19.

وحسب تقرير لقناة (سكاي نيوز)، قال ستيفان بانسل، الرئيس التنفيذي لموديرنا: "إننا نرفع هذه الدعاوى القضائية لحماية منصة تكنولوجيا mRNA التي ابتكرناها، واستثمرنا مليارات الدولارات في إنشائها، وحصلنا على براءة اختراع خلال العقد الذي سبق جائحة COVID-19".

علاجات فيروساوت مختلفة

أضاف بأن الشركة تواصل استخدام التكنولوجيا لتطوير علاجات للإنفلونزا وفيروس نقص المناعة البشرية، بالإضافة إلى أمراض المناعة الذاتية وأمراض القلب والأوعية الدموية وأشكال السرطان النادرة.

وقال شانون ثايم كلينغر، كبير المسؤولين القانونيين في شركة موديرنا: "نعتقد أن شركتي فايزر وبيوانتك نسختا بشكل غير قانوني اختراعات موديرنا ، واستمرا في استخدامها دون إذن".

يذكر أن شركة موديرنا Moderna Inc والشراكة بين Pfizer Inc وBioNTech من أوائل المجموعات التي طورت لقاحًا لكورونا COVID.

ومنذ عقد من الزمان فقط ، كانت موديرنا مبتكرة في تكنولوجيا لقاح الحمض النووي الريبي المرسال (mRNA)، والتي تعمل عن طريق تعليم الخلايا البشرية كيفية صنع بروتين يؤدي إلى استجابة مناعية.

وساعدت التكنولوجيا في تسريع عملية الموافقة على اللقاحات - والتي تستغرق عادةً سنوات لإكمالها - ومكنت من تطوير اللقاح بسرعة كبيرة.

وكانت بيونتيك BioNTech ومقرها ألمانيا تعمل أيضًا في هذا المجال عندما دخلت في شراكة مع شركة الأدوية الأميركية العملاقة فايزر Pfizer.

ومنحت إدارة الغذاء والدواء الأميركية تصريح الاستخدام الطارئ للقاح الشراكة أولاً في ديسمبر 2020، مما أعطى الضوء الأخضر لكعكة موديرنا بعد أسبوع.

قبل ظهور كورونا

وتزعم موديرنا أن شركة Pfizer / BioNTech قامت، دون إذن، بنسخ تقنية mRNA التي حصلت على براءة اختراع لها بين عامي 2010 و 2016 ، قبل ظهور كورونا COVID-19 في عام 2019.

وفي وقت مبكر من الوباء، قالت موديرنا إنها لن تطبق براءات اختراع لقاح كورونا COVID الخاصة بها لمساعدة الآخرين على تطوير لقاحات خاصة بهم، لكنها أبلغت شركات، مثل فايزر وبيونتيك Pfizer و BioNTech، في مارس من هذا العام، أنها تتوقع منهم احترام حقوق الملكية الفكرية الخاصة بها.

يشار إلى أن لقاح موديرنا حقق إيرادا يقدر بـ 10.4 مليار دولار (8.8 مليار جنيه إسترليني) هذا العام، في حين جمعت شركة فايزر حوالي 22 مليار دولار (18.6 مليار جنيه إسترليني).

في بيان صدر الجمعة، قالت شركة موديرنا إن شركتي فايزر/بيونتيك Pfizer / BioNTech خصصت نوعين من الملكية الفكرية، أحدهما يتضمن بنية mRNA والآخر يتعلق بترميز بروتين سبايك كامل الطول.

أضافت: "أخذت شركتا فايزر/بيونتيك Pfizer / BioNTech أربعة لقاحات مرشحة مختلفة للاختبار السريري ، والتي تضمنت خيارات يمكن أن تكون متوفرة وهذا يبتعد عن مسار موديرنا المبتكر".

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