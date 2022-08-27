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واغادوغو: قتل سبعة مدنيين على الأقل الجمعة في "هجوم إرهابي" استهدف قافلة لوجستية لمنجم ذهب، كما ذكرت مصادر أمنية ومحلية لوكالة فرانس برس.

وقال مصدر عسكري لفرانس برس إن "هجوما ارهابيا تسبب بمقتل سبعة مدنيين على الاقل صباح اليوم (الجمعة) حوالى الساعة 05,00 (بتوقيت غرينتش والتوقيت المحلي) في منطقة ناديبونلي".

وتحدث سكان عن عدد أقل للضحايا، مشيرين إلى "ثمانية قتلى وكذلك جرحى (...) جميعهم سائقون مدنيون".

منجم بونغو

وقال المصدر العسكري إن "الهجوم استهدف جزءا من قافلة لوجستية من منجم بونغو للذهب في منطقة ناديبونلي، منعته صعوبات تقنية من مواصلة طريقه".

تستهدف مجموعات مسلحة باستمرار مناجم الذهب في بوركينا فاسو.

ففي تشرين الثاني/نوفمبر 2019، نصب مسلحون مجهولون كمينًا لقافلة من خمس سيارات يرافقها جنود، تقل عمالا من منجم بونغو نفسه. وأسفر الهجوم عن مقتل 38 موظفًا، حسب أرقام رسمية.

أدى الهجوم إلى إغلاق المنجم المملوك لشركة سيمافو الكندية لمدة ثلاثة أشهر.

في الثاني من نيسان/ابريل الماضي، قُتل حوالى عشرين شخصا في هجوم على منجم للذهب في شمال بوركينا فاسو. وفي 12 آذار/مارس قُتل 11 شخصًا أيضًا في هجوم على منجم آخر في بالياتا في شمال بوركينا أيضًا.

في مواجهة انعدام الأمن، أعلنت المجموعة الروسية المنتجة للذهب "نوردغولد" في نيسان/أبريل وقف الأنشطة في منجم تاباركو الخاص والكبير في شمال بوركينا فاسو.