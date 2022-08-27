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بروكسل: أبرمت صربيا وكوسوفو "اتفاقا لحرّية التنقّل" بينهما، وذلك بعدما اشتدّت التوتّرات بين البلدين بفعل التدابير الجديدة لعبور الحدود التي اتخذتها بريشتينا، وفق ما أعلن المسؤول عن السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل السبت.

وفي سياق مفاوضات جرت برعاية الاتحاد الأوروبي، قبلت بريشتينا بعدم فرض رخص إقامة على الأشخاص الوافدين إلى كوسوفو والحاملين بطاقات هوية صربية، كما كانت تنوي فعله اعتباراً من الأوّل من أيلول/سبتمبر، في حين وافقت بلغراد على الاستغناء عن الرخص التي كانت تفرض إبرازها على الوافدين الحاملين بطاقات هوية من كوسوفو، وفق ما كشف بوريل في تغريدة.