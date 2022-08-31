قراؤنا من مستخدمي تلغرام

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام

إضغط هنا للإشتراك



موسكو: أشاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأربعاء بميخائيل غورباتشيف مؤكداً أنه كان له "تأثير كبير على تاريخ العالم".

وقال بوتين في برقية تعزية نشرها الكرملين "ميخائيل غورباتشوف سياسي ورجل دولة كان له تأثير كبير على تطور تاريخ العالم".

وأضاف أنه "قاد بلادنا خلال فترة من التغييرات المعقدة والمؤثرة وتحديات سياسية كبيرة خارجية واقتصادية واجتماعية".

وأكد أن غورباتشيف "أدرك جيداً أن الإصلاحات ضرورية وجهد لاقتراح حلوله الخاصة للمشاكل الداهمة".

وحكم غورباتشيف روسيا من 1985 إلى 1991 وشهدت نهاية حكمه بدء تفكك الاتحاد السوفياتي.