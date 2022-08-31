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هونيارا: أعلنت جزر سليمان أن حظر رسو السفن العسكرية الأجنبية على شواطئ البلاد يشمل "كل الدول الأجنبية"، كما ذكر ناطق باسم رئيس وزراء الأرخبيل الأربعاء لوكالة فرانس برس.

في اليوم السابق، قالت متحدثة باسم السفارة الأميركية في بيان إن الولايات المتحدة تلقت إخطارًا من حكومة الأرخبيل بشأن "وقف جميع زيارات البحرية بانتظار تحديث كل الإجراءات البروتوكولية".

وصرح متحدث باسم رئيس الوزراء لوكالة فرانس برس الاربعاء ان هذا التجميد "يشمل كل دول العالم" وليس "دولة محددة".

وأضاف أنه ليس هناك "جدول زمني محدد" لتحديث الإجراءات.

تدهور العلاقات

ويثير هذا القرار اهتماما كبيرا بسبب تدهور العلاقات بين واشنطن وهذا الأرخبيل الذي تؤثر الصين عليه بشكل متزايد.

وبعد قطع العلاقات الدبلوماسية مع تايوان في 2019 لصالح بكين، وقعت حكومة الأرخبيل في نيسان/أبريل اتفاقية أمنية واسعة خطوطها العريضة غير واضحة، مع بكين.

ويخشى عدد من الدول الغربية، لا سيما الولايات المتحدة وأستراليا، من أن تسمح هذه الاتفاقية للصين بإنشاء قاعدة عسكرية في البلاد.