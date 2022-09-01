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بونيا (الكونغو الديموقراطية): عثر على جثث 14 مدنيا وثمانية عناصر في ميليشيا الخميس في الأدغال بعد يومين من القتال بين الجيش وميليشيا في إيتوري في شمال شرق جمهورية الكونغو الديموقراطية، كما افاد مصدر إداري محلي.

ودارت معارك في اليومين الماضيين لصد مقاتلي "التعاون والتنمية في الكونغو" الذين هاجموا مدينة مونغبوالو لتحرير اشخاص اوقفتهم قوات الامن.

وصرح جان بيير بيكيليسندي المسؤول في مدينة مونغبوالو (ايتوري شمال شرق) لوكالة فرانس برس "اليوم الخميس خلال عملية لتمشيط المنطقة عثرت قواتنا على 22 جثة ثمان منها تعود لمقاتلين قضوا على يد الجيش و14 مدنيا قتلوا على يد عناصر الميليشيا".

وأضاف "حاليا الوضع تحت السيطرة" داعياً السكان إلى "الهدوء" وحث عناصر الميليشيات على توقع "نزع اسلحتهم".

وخلال عملية الدفن في مقبرة جماعية "كان هناك جثث 17 مدنيا" كما قال غودوفرو مالابو المسؤول عن مركز مونغبوالو الطبي.

ورفض الجيش الرد على اسئلة فرانس برس.