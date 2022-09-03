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بودابست: توجه رئيس الوزراء المجري القومي فكتور أوربان الذي يتبع سياسة منفردة في أوروبا عبر تجارة الغاز مع روسيا، إلى موسكو صباح السبت لحضور جنازة آخر زعيم للاتحاد السوفياتي ميخائيل غورباتشيف، كما أعلن سكرتير الدولة للاتصالات الدولية.

وكتب سكرتير الدولة في تغريدة على تويتر غداة إعلان مجموعة غازبروم الروسية العملاقة الإبقاء على إغلاق خط أنابيب الغاز نورد ستريم الحيوي لأوروبا، أن أوربان الذي سيرافقه وفد، يريد أن "يحيي الراحل ميخائيل غورباتشيف".

من جهته أعلن الكرملين أن لا لقاء مقررا بين اوربان والرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

تنظم جنازة آخر زعيم للاتحاد السوفياتي السابق السبت في موسكو.

غورباتشوف

وتوفي غورباتشيف مساء الثلاثاء "بعد صراع طويل مع مرض خطر"، حسب ما أفاد المستشفى التابع للرئاسة الروسية حيث كان يعالج.

ويحظى غورباتشيف الذي وصل إلى السلطة في 1985، باحترام كبير في الدول الغربية، فيما يأخذ عليه جزء من الروس مساهمته في انهيار الاتحاد السوفياتي عام 1991 عند محاولته انقاذه مع إصلاحات ديموقراطية واقتصادية.

وحرر الجيش السوفياتي بودابست من الاحتلال النازي عام 1945 ثم أصبحت المجر تحت هيمنة السوفيات. في 1956 تم سحق تمرد بالدبابات.

نوردستريم

تأتي زيارة اوربان الى موسكو فيما أعلنت شركة غازبروم الجمعة عن تمديد إغلاق أنبوب الغاز نورد ستريم بسبب أعمال صيانة.

وكانت المجر أعلنت الأربعاء عن اتفاق مع شركة غازبروم الروسية العملاقة لمدّها بشحنات إضافية من الغاز في وقت تواجه الدول الأوروبية الأخرى انخفاضاً حاداً في الإمدادات.

وأقام رئيس الوزراء القومي فيكتور أوربان علاقات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين منذ عودته إلى السلطة في 2021، وحافظ على هذا التعاون رغم الغزو الروسي لأوكرانيا.