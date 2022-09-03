قراؤنا من مستخدمي إنستجرام

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام

إضغط هنا للإشتراك



واشنطن: قضى تسعة مهاجرين على الأقلّ غرقًا وأُنقذ العشرات أثناء محاولتهم عبور نهر ريو غراندي في المكسيك باتجاه الولايات المتحدة، وفق ما أفادت السلطات الأميركية الجمعة.

وقال جهاز الجمارك وحماية الحدود الأميركي في بيان تلقت وكالة فرانس برس نسخة منه إن حالات الغرق حصلت الخميس عندما كانت مجموعة من المهاجرين غير القانونيين تحاول عبور نهر ريو غراندي قرب مدينة إيغل باس في ولاية تكساس.

وأضاف الجهاز أنه تمّ إنقاذ 37 شخصًا لكن خلال عملية الإغاثة عُثر على تسعة مهاجرين متوفّين، ثلاثة منهم من جانب عناصر الشرطة المكسيكية وستّة من جانب عناصر أميركيين.

وأوضح البيان أن "عمليات البحث متواصلة (للعثور) على ضحايا آخرين محتملين".

في المجمل، أوقف 53 مهاجرًا من الجانب الأميركي، و39 من الجانب المكسيكي.

لم تُعطَ أية معلومات حول أعمار المهاجرين وجنسياتهم.

الأسوأ منذ سنوات

وصرّح مسؤول في جهاز الجمارك وحماية الحدود الأميركي لصحيفة واشنطن بوست أن حادثة الغرق الجماعية تبدو كأنها الأسوأ منذ سنوات على طول نهر غراندي.

وتقع مدينة إيغل باس في منطقة ديل ريو حيث أوقف قرابة 50 ألف مهاجر الشهر الماضي، بحسب بيانات الحكومة.

وقال رئيس جهاز الإطفاء في المدينة مانويل ميلو لصحيفة نيويورك تايمز إن المهاجرين جرفتهم تيارات قوية إلى نحو 1,6 كلم جنوب الجسر الدولي الذي يربط بين إيغل باس وبييدراس نيغراس في المكسيك. وأشار إلى أن حالات الغرق زادت في المنطقة، إلى حالة واحدة كل يوم.