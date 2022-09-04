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عمان: انطلقت في الأردن الأحد مناورات "الأسد المتأهب" التي تستمر حتى الخامس عشر من أيلول/سبتمبر الحالي بمشاركة 27 دولة بينها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وتتخللها عمليات حول مكافحة الإرهاب وتهديدات أسلحة الدمار الشامل.

وقال الجيش الأردني في بيان أن هذه الدورة العاشرة من التدريبات التي تنظم على أرض المملكة، ستجرى من 04 إلى 15 أيلول/سبتمبر الجاري، موضحاً أنها تهدف إلى "العمل المشترك في مجال مكافحة الإرهاب وتطوير القدرات الأمنية والتعاون بين أجهزة ومؤسسات الدول المختلفة للإستجابة للتهديدات الأمنية والأزمات الداخلية".

وأضاف البيان أن "هذا التمرين صمم على سيناريوهات تحاكي الواقع والظروف والتحديات التي يواجهها العالم أجمع ومنها خطر الإرهاب (...) ومحاكاة التهديدات الجديدة مثل استخدام أسلحة الدمار الشامل بمختلف الأنواع".

وتابع أنه "سيتم خلال التمرين عقد العديد من اللقاءات والندوات التي ستجمع كبار القادة والشخصيات العسكرية والتي سيكون الهدف منها مناقشة أهم المشاكل والمعاضل التي تواجه العالم على الصعيد الأمني وكيفية معالجتها".

تمارين ومناورات

وتقام التمارين في ميادين القوات المسلحة الأردنية ومراكز القيادة والسيطرة ومركز الملك عبد الله لتدريب العمليات الخاصة والمركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات بمشاركة مختلف أنواع الأسلحة البرية والجوية والبحرية.

وتشارك في هذه المناورات أيضاً، حسب البيان، ألمانيا وإيطاليا واليابان والنروج وكازاخستان والنمسا والسويد وقبرص وكينيا واليونان وبولندا وبلجيكا وباكستان وأستراليا والسعودية والعراق ولبنان والإمارات والبحرين والكويت وعمان والمغرب إضافة الى الأردن.

وأجريت آخر مناورات للفترة من 25 آب/أغسطس لغاية الخامس من أيلول/سبتمبر من عام 2019 قبيل إنتشار جائحة كورونا بمشاركة 28 دولة.

كما أجريت مناورات في 2018 بمشاركة أردنية أميركية فقط خلال الفترة من 15 نيسان/أبريل لغاية 26 منه وشارك فيها 3500 جندي أميركي.

والأردن حليف أساسي في المنطقة لواشنطن التي قادت في 2014 تحالفاً دولياً ضد تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا والعراق.