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القاهرة: يعقد قادة كل من مصر والأردن والعراق والبحرين والامارات "لقاء خماسيا تشاوريا" الثلاثاء، بحسب بيان صادر الاثنين عن الديوان الملكي الأردني أكده المتحدث باسم الرئاسة المصرية.

واستقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بعد ظهر الاثنين، بحسب بيان للرئاسة المصرية، بمطار العلمين وبحضور الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الامارات، ملك الأردن عبد الله الثاني وملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي.

وقال البيان الأردني إن الملك عبد الله "اجتمع في الساحل الشمالي المصري مع القادة العرب المشاركين في اللقاء الخماسي التشاوري، الذي سيعقد يوم غد الثلاثاء".

ووصف بيان الرئاسة المصرية اجتماع الاثنين بـ"لقاء أخوي خاص.. شهد تبادل وجهات النظر بين الزعماء بشأن تعزيز مختلف جوانب العلاقات الثنائية والاستغلال الأمثل لجميع المجالات المتاحة لتعزيز التعاون بينهم".

والأحد، استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الامارات بمطار العلمين وعقدا جلسة مباحثات ثنائية.

وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية بسام راضي إن "لقاء الزعيمين تناول تبادل الرؤى ووجهات النظر تجاه القضايا الدولية والأمن الإقليمي والأوضاع الراهنة بالمنطقة العربية".

وأضاف "تم التأكيد على أهمية تعزيز العمل العربي المشترك ووحدة الصف العربي في مواجهة التحديات التي تشهدها المنطقة العربية".

وهذه هي الزيارة الرسمية الأولى التي يقوم بها محمد بن زايد إلى مصر منذ تنصيبه رئيسا لدولة الامارات في أيار/مايو.

وفي آذار/مارس عقد السيسي لقاء ثلاثيا جمعه مع محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي آنذاك، ورئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت في منتجع شرم الشيخ على البحر الأحمر بجنوب سيناء، تناول تداعيات الحرب في أوكرانيا.