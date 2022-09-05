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موسكو: أعلنت وزارة الخارجية الروسية مقتل موظفَين في السفارة الروسية في كابول الإثنين في اعتداء بقنبلة وقع قرب مقر البعثة الدبلوماسية في العاصمة الأفغانية.

وأفادت الخارجية في بيان "في الساعة 10,50 (6,20 ت غ) قام مقاتل لم يتم التعرف عليه بتفجير عبوة ناسفة في الجوار المباشر للسفارة الروسية في كابول. قتل موظّفان في البعثة الدبلوماسية في الهجوم" مشيرة إلى سقوط "جرحى بين المواطنين الأفغان".

وأضافت أن السفارة الروسية "على اتصال وثيق بأجهزة الأمن الأفغانية التي باشرت تحقيقاً".

وسارع المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف الى التصريح في مؤتمر صحافي عبر الهاتف "نتحدث هنا عن اعتداء إرهابي. هذا مرفوض".

من جهتها، قالت وزارة الداخلية الأفغانية لوكالة فرانس برس "كان اعتداء انتحارياً، ولكن قبل أن يتمكن الانتحاري من بلوغ هدفه، قامت فرقنا بتحييده".

وأضاف المصدر نفسه أن الانتحاري كان يستهدف السفارة الروسية.

وفي وقت سابق الإثنين، نقلت وكالة ريا نوفوستي الروسية للأنباء عن مصدر لم تحدده أن "ما بين 15 و20 شخصاً قتلوا أو اصيبوا في الانفجار".

ووقع الهجوم فيما كان دبلوماسي روسي يخرج من مبنى للممثلية الدبلوماسية ليعلن أسماء الأشخاص الذين يستطيعون التقدم بطلب تأشيرة، بحسب المصدر نفسه.