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بكين: قُتِلَ سبعة أشخاص في الزلزال الذي ضرب الاثنين جنوب غرب الصين بحسب حصيلة رسمية أولى للسلطات المحلية أوردها التلفزيون العام "سي سي تي في".

ووقع الزلزال عند الساعة 12,53 بالتوقيت المحلي (04,52 ت غ) في إقليم سيتشوان الجبلي، على ما أفاد المعهد الأميركي للدراسات الجيولوجية، الهيئة المرجعية في مجال الزلازل على المستوى العالمي.

وأشار التلفزيون العام نقلاً عن مؤتمر صحافي للسلطات المحلية، إلى أنّ "المنازل لحقت بها أضرار جسيمة" وانقطعت خطوط الهاتف في بعض الأماكن.

ويقدّر عمق الزلزال بحوالى عشرة كيلومترات ومركزه على بعد 43 كيلومتراً من مدينة كانغدينغ، وفقاً للمعهد الأميركي للدراسات الجيولوجية.

وفي حديث لوكالة فرانس برس، قال سكان العاصمة الإقليمية تشنغدو وبلدة تشونغتشينغ الكبيرة المجاورة، والواقعتان على التوالي على بعد 200 و400 كيلومتر من مركز الزلزال، إنهم شعروا بهزّات أرضية.

وتوجّه أكثر من 500 رجل إطفاء وعامل إنقاذ إلى مركز الزلزال، حسبما أفادت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).

ويتعرض إقليم سيتشوان الجبلي والمعروف في جميع أنحاء العالم بمحميات الباندا، لزلازل متفاوتة الشدة عدّة مرّات في الشهر.