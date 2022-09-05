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بغداد: اعلنت مصادر أمنية عراقية الاثنين اغتيال ضابط رفيع في قوة مكافحة المخدرات التابعة لجهاز الامن الوطني ومرافقه في هجوم مسلح وسط مدينة العمارة، جنوب العراق.

واوضحت المصادر ان مسلحين يستقلون سيارة "بيك آب" اطلقوا النار على "العميد قاسم داود سلمان مسؤول وحدة المخدرات في الأمن الوطني مع سائقه، ما أدى لمقتلهما".

كما أدى الهجوم إلى إصابة أحد أفراد حمايته بجروح.

وعزى مستشار الامن القومي قاسم الاعرجي في تغريدة على تويتر "أبطال جهاز الامن الوطني باستشهاد العميد قاسم داود اثناء تأدية الواجب".

وأضاف أن "التحاقه بقافلة الشهداء سيعزز من إصرار الجهاز على مواصلة العمل الدؤوب لمواجهة العصابات الاجرامية وتجار المخدرات".

وفي شباط/فبراير الماضي، أغتيل القاضي فيصل خصاف الساعدي المتخصص في قضايا المخدرات برصاص مسلحين في العمارة.

وتشهد محافظة ميسان، عاصمتها العمارة، الواقعة في الجنوب العراقي ذي الغالبية الشيعية، بين حين وآخر توترا أمنيا بسبب نزاعات عشائرية وتصفية حسابات سياسية وانتشار تهريب المخدرات في هذه المحافظة الحدودية مع إيران.

وتزايدت في السنوات الأخيرة تجارة المخدرات وتعاطيها في العراق، خصوصا في جنوب ووسط البلد الذي بات طريقاً أساسياً لتهريبها والاتجار بها.

وأعلنت مديرية مكافحة المخدرات التابعة لوزارة الداخلية مطلع العام الحالي أن "محافظتي البصرة وميسان تحتلان المرتبة الأولى بالتهريب والتعاطي في المحافظات الجنوبية".