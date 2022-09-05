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جنيف: دانت الامم المتحدة الاثنين اعدام حركة المقاومة الاسلامية حماس التي تسيطر على قطاع غزة، خمسة فلسطينيين معتبرة انه "انتهاك صارخ" للقوانين الفلسطينية.

وكانت حماس اعلنت الاحد تنفيذ حكم الاعدام بخمسة مدانين: اثنان بتهمة "التخابر" مع اسرائيل وثلاثة بتهمة القتل.

وقالت المتحدثة باسم المفوضية العليا لحقوق الإنسان رافينا شمداساني "ندين إعدام خمسة سجناء في غزة ونحث سلطات الأمر الواقع في غزة على إعلان وقف تنفيذ جميع عمليات الإعدام".

وأضافت "ندعو دولة فلسطين إلى اتخاذ إجراءات صارمة للتوصل الى إلغاء عقوبة الإعدام على أراضيها".

وتابعت أن عمليات الإعدام هذه تشكل "انتهاكا صارخا لقوانين دولة فلسطين والتزاماتها القانونية الدولية".

وأضافت "لم يتم الحصول على موافقة الرئيس الفلسطيني كما يقتضي القانون الفلسطيني ولم يُمنح السجناء الذين تم إعدامهم فرصة الحصول على عفو أو تدبير رأفة".

تسيطر السلطة الفلسطينية على الضفة الغربية حيث يقيم قرابة ثلاثة ملايين فلسطيني إلى جانب 475 ألف مستوطن إسرائيلي.

وتسيطر حماس على قطاع غزة حيث يعيش 2,3 مليون فلسطيني تحت الحصار الإسرائيلي منذ خمسة عشر عامًا.