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إضافة إلى بناء برنامج نووي، ودولة بوليسية، وعبادة شخصية إلهية، قد يتطلع المرشد الأعلى في إيران إلى تنصيب ابنه مجتبى خلفًا له.

إيلاف من بيروت: تشير الدراسات في العلوم السياسية إلى أن الطغاة يريدون بناء نظام بلا نهاية. لذلك، يحتاجون إلى خطة خلافة جيدة، تسمى غالبًا تكتيك "احتفظ بها في العائلة".

هناك مؤشرات على أن آية الله علي خامنئي، المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية الإيرانية، يستعد لاستخدام هذا النهج. وعلى الأخص، استخدمت التقارير الأخيرة من وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية لقب "آية الله" - وهو رتبة عالية في التسلسل الهرمي الشيعي - لمجتبى، نجل خامنئي. ينبغي النظر إلى ترقية مجتبى غير المستحقة من رتبة "حجة الإسلام" إلى "آية الله" كجزء من خطة خامنئي لتهيئة ابنه ليكون المرشد الأعلى التالي. لا ينبغي أن يكون هذا مفاجئًا، حيث يكشف سجل خامنئي الحافل بصفته المرشد الأعلى أنه عمل على هذه الخطة منذ أن تولى السلطة لأول مرة في عام 1989.

نظام حكم مطلق

بعد خلافة آية الله الخميني، الأب المؤسس للثورة الإسلامية، بدأ خامنئي في بناء نظام حكم مطلق في إيران، دكتاتورية دينية قائمة على عقيدة ولاية الفقيه. تبرر هذه العقيدة الإسلامية الشيعية السلطوية الحكم المطلق لرجال الدين على الدولة حتى عودة المهدي المنتظر. للتوضيح، تم تطبيق نظرية ولاية الفقيه لأول مرة على النظام السياسي الإيراني من قبل الخميني في عام 1979. ومع ذلك، وسع خامنئي سلطة الفقيه إلى "المطلق"، وحول النظام السلطوي بالفعل إلى حكم مرعب، إلى نظام يستمد شرعيته من الله. والأسوأ من ذلك، أن لرجال الدين الحق في "التحكم في حياة الناس وثرواتهم وشرفهم".

بعد تعزيز سلطته، بدأ خامنئي حملة إرهابية وحشية للقضاء على المعارضين السياسيين. قام بإزالة الحرس القديم من المناصب الرئيسية واستبدالهم بالموالين له، وهي ممارسة شائعة يستخدمها الطغاة للتأكد من أنهم يتخكمون باللعبة. توفيت في ظروف غامضة شخصيات مؤثرة، مثل أحمد الخميني، نجل آية الله روح الله الخميني، الذي كان ناقدًا صريحًا واعتبر متآمرًا على خامنئي. في ما أصبح يعرف باسم "جرائم القتل المتسلسلة "، قُتل معارضو خامنئي السياسيون وكثيرون آخرون حول قلب السلطة. كما تم تهميش آية الله أكبر هاشمي رفسنجاني، وهو أحد أكثر الشخصيات نفوذًا في تاريخ الجمهورية الإسلامية والذي كان يُعرف باسم صانع الملوك. في غضون ذلك، بنى خامنئي نظام المحسوبية الخاص به، وهي حملة قاسية أصبحت تُعرف باسم دي خومينيفيكاتون للسياسة الإيرانية.

منع الاستياء

قرر خامنئي إخضاع السكان لسيطرته الكاملة لمنع الاستياء من تحويل إيران إلى سجن. منذ ذلك الحين، حاول عزل إيران عن بقية العالم بمنع وصول الأمة إلى المعلومات. على سبيل المثال، وقع نظام خامنئي مؤخرًا شراكة إستراتيجية مدتها خمسة وعشرون عامًا مع الحزب الشيوعي الصيني تستلزم التعاون السيبراني والوعود بإنشاء شبكة إنترنت وطنية لإيران. تُلزم الصفقة إيران أيضًا باستخدام تكنولوجيا الرقابة وأنظمة المراقبة الرقمية التي يستخدمها الحزب الشيوعي الصيني في مقاطعة شينجيانغ لقمع مسلمي الأويغور. سيساعد الدعم التكنولوجي الصيني خامنئي في المزيد من قمع المنشقين وتشديد سيطرة النظام.

حاول خامنئي أيضًا عزل إيران عن الاتجاهات الاقتصادية العالمية. أدخل "اقتصاد المقاومة"، وهي سياسة تعتمد على الاقتصاد الكلي بالاعتماد على الذات، والتي تفصل إيران عن الاقتصاد العالمي. بعد كل شيء، فإن عزل الأمة هو خطوة مشتركة وفعالة يمارسها الطغاة الذين يريدون الصمود وبناء نظام بلا نهاية.

في الوقت نفسه، حاول خامنئي بناء طائفة من الألوهية تهدف إلى فرض فكرة أن له الحق الإلهي في الحكم. نظرًا إلى أن خامنئي يفتقر إلى شخصية الخميني الكاريزمية، حاول إعادة كتابة قصة التاريخ لتمنحه الشرعية الإلهية وتنسب إليه قوى غير دنيوية. تم توجيه أئمة صلاة الجمعة لقراءة قصص وحكايات طويلة عن "خامنئي صاحب المعجزات"، ملمحين إلى أنه عالج الأطفال الصغار من اليرقان، وادعوا أنه التقى بالإمام الغائب أثناء وجوده في المستشفى. كثيرا ما تقتبس القنوات التلفزيونية الوطنية الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي قال إنه "شعر وكأنه يقابل يسوع المسيح" عندما زار طهران والتقى بخامنئي في عام 2015.

أخيرًا، كان خامنئي يحاول الحصول على ترسانة أسلحة نووية لجعل النظام قوة لا يمكن إيقافها وتجنب السير على خطى طغاة آخرين مثل صدام حسين ومعمر القذافي، ما يضمن بقاء نظامه مع وجود ابنه على رأسه.

بلا نجاح

على الرغم من كل هذه الجهود، إلا أنه لم يتمكن من تحقيق النجاح الكامل. إن عملية اجتثاث الخميني - إزالة الحراس القدامى من المواقع الرئيسية - أبعد ما تكون عن الاكتمال. على الرغم من تهميش الموالين للخميني، لا يزالون قوة سياسية مؤثرة، وفي مناسبات عديدة، أجبروا خامنئي على تقديم تنازلات غير مرحب بها. أدت سياسة خامنئي الوهمية لـ "اقتصاد المقاومة"، جنبًا إلى جنب مع فساد النظام المنهجي والعقوبات الغربية، إلى أزمات اقتصادية، وتضخم مرتفع، وندرة في إيران، مما أدى إلى تدهور صورته بين الإيرانيين. أصبح النظام الحاكم في عهد خامنئي نموذجًا للفساد والخلل الوظيفي بين الإيرانيين.

علاوة على ذلك، لم يتمكن خامنئي من منع وصول الأمة إلى المعلومات، على الأقل حتى الآن. أخيرًا، تعتبر الأمة مشروعه لبناء عبادة الألوهية على أنه "محاولة لشراء الائتمان لقائد فاقد المصداقية".

ربما يكون نجاحه الوحيد هو البرنامج النووي، الذي يمكن أن يصل إلى مستوى العتبة، على الرغم من أنه لم يكن قادرًا بعد على تطوير أسلحة نووية فعلية. يمكن أن يساعد "السيف الثمين" النووي، كما يشير زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون في كثير من الأحيان إلى ترسانته النووية، على نحو مماثل على خامنئي في تهديد العالم الحر إذا واجهت خطته للخلافة نكوصًا.

قبل كل شيء، لا يحظى مجتبى بشعبية كبيرة بين الأمة بسبب دوره في توجيه قوات الباسيج لقمع متظاهري الحركة الخضراء في عام 2009، مما أسفر عن مقتل الآلاف. يحظى شعار " مت، مجتبى، قد لا تصل إلى القيادة" بشعبية كبيرة بين الإيرانيين.

وجدير بالذكر أيضًا أن تسمية خامنئي نجله خلفًا له ستتجاهل بشكل صارخ تصوير آية الله الخميني للخلافة الوراثية كرمز للفساد. وسواء خلف مجتبى والده أم لم يخلفه، فلن يخبرنا ذلك إلا الوقت. والواضح تمامًا أن مثل هذا القرار يمكن أن يؤدي إلى انتفاضة شعبية، وأن معارضي خامنئي سيقاتلون ضده بشدة لمنعه.