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إيلاف من بيروت: في أول كلمة متلفزة له كملك، وعد تشارلز الثالث الجمعة، أن يكون في خدمة مواطنيه البريطانيين طوال حياته، مستلهمًا في مسيرته عهدًا قطعته الراحلة إليزابيت الثانية على نفسها في عيد ميلادها الحادي والعشرين. قال الملك تشارلز الثالث: "أجدد أمامكم جميعًا التزامي الخدمة طوال حياتي"، واصفاً إليزابيث الثانية بأنها "مصدر إلهام ومثال" بالنسبة إليه وإلى عائلته.

وقال الملك تشارلز الثالث في كلمته إنه سيحمل "عهد الملكة إليزابيث" معه، مؤكدًا لشعبه البريطاني أنه "فخور بما تحقق من ازدهار في بريطانيا، وقيمنا ستظل ثابتة، وسأقوم بكل ما في وسعي للدفاع عن دستور بلادنا". أضاف تشارلز الثالث: "الأمير وليام سيتحمل المسؤوليات التي أديتها طيلة خمسة عقود"، وبالتالي سيكون الأمير وليام هو ولي العهد، مضيفًا: "فخور بأن وليام أصبح أمير ويلز"، موضحاً أن "كاثرين (زوجة وليام) ستكون أميرة ويلز". في هذا السياق، قال الملك تشارلز أنه يود التعبير عن حبه لابنه الأمير هاري وزوجته ميغان.

وأوضح الملك تشارلز أن الدعم الشعبي أكبر من قدرته على التعبير، مضيفاً: "بصفتي وريث التاج أدرك المسؤوليات الملقاة على عاتقي".